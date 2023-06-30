Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage de la partie urbaine du tram T13 entre le sud de Poissy et Achères, ainsi que la coordination avec les autres maîtres d’ouvrage, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. Elle finance également le matériel roulant et l’exploitation du tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères. SNCF Réseau est le maître d’ouvrage de la section ferroviaire entre Lisière-Pereire à Saint-Germain-en-Laye et le sud de Poissy, ainsi que des ouvrages d’art en interface avec le réseau ferré exploité : murs de la rue Adrienne Bolland à Poissy, saut de mouton franchissant la ligne Paris – Le Havre, pont-rail d’Achères-Ville RER. SNCF Voyageurs assure la maîtrise d’ouvrage des opérations qui concernent les dépendances du domaine public ferroviaire, en particulier la construction, l’entretien et le garage du matériel roulant. L’État, la Région Île-de-France et le Département des Yvelines financent les études et les travaux du tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères. Les études sont menées en collaboration avec l’ensemble des villes et des collectivités concernées.