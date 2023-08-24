Le financement et les acteurs
Financement
L'infrastructure : 223,5 millions d'euros, valeur 2011
Les trams : 29 millions d’euros, valeur 2018 (Île-de-France Mobilités)
L'exploitation (Île-de-France Mobilités)
État
Au travers du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 (CPER) mobilisant 7,6 milliards d’euros, l’État contribue à la modernisation et au développement des lignes de transports en Île-de-France pour répondre aux enjeux de déplacement et aux attentes des franciliens.
Région Île-de-France
Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau de transports en commun. Elle accompagne également le développement de la pratique quotidienne du vélo ainsi que les nouveaux usages de la route comme le covoiturage ou les voies réservées aux bus et taxis. Elle développe une politique résolue de lutte contre les bouchons et de soutien à l’innovation routière. Conjointement avec Île-de-France Mobilités, la Région a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour améliorer en profondeur les conditions de transport des Franciliens. La création de nouvelles lignes de tramways fait partie de ce grand programme. La Région y consacre des moyens financiers très importants.
Département de l'Essonne
Afin de répondre au mieux aux besoins essentiels au développement du territoire, le Département de l’Essonne consacre 450 millions d’euros aux mobilités pour la période 2017-2021. Cet investissement concourt, notamment, au développement d’un réseau structurant de transports en commun visant à renforcer le maillage territorial, pour favoriser les échanges avec les grands pôles économiques et faciliter l’accès des Essonniens au réseau régional (RER, Grand Paris Express). Il permet en outre de faire de la route un levier majeur pour améliorer les déplacements et contribue à développer l’usage des modes alternatifs et actifs.
RATP
Le Groupe RATP assure la maîtrise d’ouvrage de deux composantes du projet en lien avec la phase 1 du tram T7 : l'extension du site de maintenance et de remisage (SMR) de Vitry-sur-Seine et l'adaptation du poste de commande du prolongement du tram T7. Système de la ligne (information voyageurs, billettique, signalisation, télécom)
Île-de-France Mobilités
En tant qu’autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance des solutions innovantes pour répondre à toutes les mobilités. À l’écoute des Franciliens, elle travaille chaque jour pour améliorer leurs déplacements quotidiens. Pour cela, elle s’est engagée dans un ambitieux programme de modernisation des transports avec des budgets sans précédent (nouveaux trains et bus, renfort des lignes de bus,…). Île-de-France Mobilités investit en permanence pour améliorer l’accessibilité dans les gares, ce qui contribue à améliorer le confort de déplacement de l’ensemble des Franciliens. Davantage de moyens sont également déployés pour améliorer la sécurité des voyageurs (renforcement de la présence humaine sur le terrain, développement de la vidéoprotection…). Île-de-France Mobilités pense également la mobilité au sens large en offrant aux Franciliens de nouvelles solutions de mobilités pour leurs déplacements : Parcs Relais, places de stationnement pour les vélos avec les espaces Véligo à proximité des gares, développement des espaces de micro-working dans les gares… Île-de-France Mobilités imagine ainsi en permanence de nouveaux services pour rendre vos déplacements plus simples et plus fluides, avec un réseau de transport qui grandit chaque jour. Île-de-France Mobilités est également maître d'ouvrage du prolongement du tram T7.
