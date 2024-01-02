Aménagements à termes (plans et perspectives)

Dépôt-bus à Corbeil-Essonne (intention d'aménagement)

Perspective de la rue Pierre Brosolette de Ris-Orangis

Perspective de la Place du Moulin à Vent de Ris-Orangis

Perspective du collège Albert Camus de Ris-Orangis

Perspective Centre de Grigny

Perspective Centre de la Vie Sociale de Grigny

Perspective de la Place de la Commune d'Évry-Courcouronnes

Perspective Les Mioirs d'Évry-Courcouronnes

Perspective de la Place du Pont Amar d'Évry-Courcouronnes