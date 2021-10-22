Une ligne à haut niveau de service
Un site propre pour une circulation fluide et régulière
Le Tzen 5 circulera sur une voie dédiée, séparée du reste de la circulation, sur la quasi-totalité de son parcours. Cette configuration garantit une allure régulière et des temps de trajet maîtrisés, proche du niveau de service d'un tramway, avec un bus toutes les 5 minutes en heure de pointe. L'insertion du site propre s'adapte au contexte urbain traversé et pourra être aménagé soit sur le côté de la chaussée (en latéral) soit au centre de la chaussée (en axial). Ponctuellement, sur certains secteurs contraints ou en mutation urbaine, les bus Tzen 5 circuleront dans le trafic général.
La priorité aux carrefours : moins d'attente, plus de régularité
Un système de priorité aux feux sera déployé sur l'ensemble des intersections équipées. Des capteurs détecteront l'approche du bus et déclencheront le passage au vert, réduisant les temps d'attente et améliorant la régularité du service. Grâce à ces dispositifs, le Tzen 5 offrira une vitesse commerciale moyenne de 17 km/h, comparable à celle d'un tramway, pour un trajet de terminus à terminus en environ 33 minutes. Ce système, conçu pour optimiser les cycles de feux, permet aussi de limiter les perturbations sur la circulation générale des autres véhicules.
Des stations confortables, modernes et accessibles
Les 19 stations du Tzen 5 seront aménagées selon des standards élevés de confort et d'accessibilité, inspirés des stations de tramway :
- Quais surélevés pour faciliter la montée à bord
- Abris voyageurs protégeant des intempéries
- Éclairage renforcé pour la sécurité de jour comme de nuit
- Information voyageurs en temps réel
- Totems de 6 mètres de haut pour une identification facile des stations
- Distributeurs automatiques de titres de transport
L'accessibilité universelle a guidé la conception des stations : signalétique visible, annonces sonores, rampes PMR, marquages au sol et contrastes visuels garantissent une utilisation simple et inclusive pour tous.
Un matériel roulant moderne et 100 % électrique
En conformité avec ses engagements environnementaux d’Ile-de-France Mobilités, la ligne sera équipée de bus 100 % électriques. Pour garantir la mise en service dans les délais, le Tzen 5 sera exploité dès son ouverture avec des bus électriques de 18 mètres. À terme, des bus bi-articulés de 24 mètres, plus capacitaires, seront déployés progressivement sur la ligne pour accompagner la montée en charge liée à la transformation des quartiers desservis.
Le Centre Opérationnel Bus : le cœur battant de la ligne
Implanté avenue de Lugo à Choisy-le-Roi, le Centre Opérationnel Bus (COB) est le centre névralgique de la ligne. Il regroupe toutes les fonctions indispensables à son exploitation quotidienne : remisage, lavage et recharge nocturne des bus électriques, atelier de maintenance pour l'entretien mécanique, électrique et électronique. Conçu pour allier performance environnementale, qualité architecturale et confort de travail, le COB s'inscrit pleinement dans la transformation urbaine du secteur Lugo à Choisy-le-Roi.