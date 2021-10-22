Un site propre pour une circulation fluide et régulière

Les 19 stations du Tzen 5 seront aménagées selon des standards élevés de confort et d'accessibilité, inspirés des stations de tramway :

- Quais surélevés pour faciliter la montée à bord

- Abris voyageurs protégeant des intempéries

- Éclairage renforcé pour la sécurité de jour comme de nuit

- Information voyageurs en temps réel

- Totems de 6 mètres de haut pour une identification facile des stations

- Distributeurs automatiques de titres de transport

L'accessibilité universelle a guidé la conception des stations : signalétique visible, annonces sonores, rampes PMR, marquages au sol et contrastes visuels garantissent une utilisation simple et inclusive pour tous.