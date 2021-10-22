Ses aménagements qualitatifs
Des aménagements cyclables continus et sécurisés
Le Tzen 5 s'inscrit pleinement dans la promotion des mobilités actives. Le projet prévoit la réalisation d'aménagements cyclables continus, sécurisés et confortables sur la quasi-totalité du parcours, en articulation avec le Réseau Vélo Île-de-France (VIF), notamment sur les quais de Seine à Vitry-sur-Seine. Pour encourager l'intermodalité bus-vélo, la plupart des stations sera équipée d'arceaux de stationnement à proximité immédiate. Les usagers pourront également recourir à l'offre Vélib' jalonnant le parcours de la ligne.
Des cheminements piétons repensés
L'amélioration des déplacements à pied fait partie intégrante du projet. Les travaux de ligne intégreront l’élargissement des trottoirs et l'aménagement de cheminements accessibles à tous, conformes aux normes PMR, la sécurisation des traversées piétonnes aux carrefours ainsi qu’une signalétique claire et visible pour guider les usagers vers les correspondances