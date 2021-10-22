Bus

Nouvelle ligneParis > Choisy-le-Roi

Sa dimension environnementale

Faciliter les alternatives à la voiture

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La vocation première du Tzen 5 est de proposer une alternative fiable à la voiture individuelle. En offrant un service performant - site propre, fréquence élevée, correspondances facilitées, matériel roulant de qualité - et en améliorant les cheminent cyclables et piétons, le projet vise à encourager le « report modal » vers les transports collectifs et les modes actifs.

Une flotte 100 % électrique

Le Tzen 5 sera exploité avec des bus 100 % électriques, silencieux et zéro émission. Dès son ouverture, la ligne sera équipée de bus de 18 mètres. À mesure que la fréquentation augmentera, portée par la transformation des quartiers desservis, des bus bi-articulés de 24 mètres seront progressivement déployés sur la ligne.

Végétaliser et rafraîchir la ville

Plus de 250 arbres seront plantés le long du tracé du Tzen 5, constituant une trame verte continue à l’échelle de la ligne. Le projet paysager accompagne l’ensemble du parcours et repose sur une diversité de végétations – arbres, arbustes, vivaces et prairies urbaines – adaptées aux quartiers traversés, tout en assurant une cohérence d’ensemble et participant à la transformation durable de l’espace public. Sur certaines portions, notamment le long du quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine, des noues végétalisées permettront de recueillir et d’infiltrer les eaux pluviales. Ces plantations et aménagements paysagers contribueront à lutter contre les îlots de chaleur, à renforcer la biodiversité et à embellir le cadre de vie des riverains.

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