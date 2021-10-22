Sa dimension environnementale

Plus de 250 arbres seront plantés le long du tracé du Tzen 5, constituant une trame verte continue à l’échelle de la ligne. Le projet paysager accompagne l’ensemble du parcours et repose sur une diversité de végétations – arbres, arbustes, vivaces et prairies urbaines – adaptées aux quartiers traversés, tout en assurant une cohérence d’ensemble et participant à la transformation durable de l’espace public. Sur certaines portions, notamment le long du quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine, des noues végétalisées permettront de recueillir et d’infiltrer les eaux pluviales. Ces plantations et aménagements paysagers contribueront à lutter contre les îlots de chaleur, à renforcer la biodiversité et à embellir le cadre de vie des riverains.