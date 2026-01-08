Rapprocher les personnes et les territoires
Lancé au printemps 2021, le tramway T9 rapproche Paris et le Val-de-Marne en plaçant Orly-Ville à seulement 30 minutes de Paris. Il remplace la ligne de bus 183 pour offrir une desserte plus rapide et efficace du département grâce à sa voie de circulation dédiée et sa fréquence de passage élevée.
Le Tram T9 dessert six villes :
- Paris – XIIIème arrondissement
- Ivry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine
- Choisy-le-Roi
- Thiais
- Orly – Ville
Grâce à ses connexions avec de nombreuses lignes de bus, mais aussi le métro et le RER, le Tram T9 s’intègre pleinement dans le réseau de transport régional pour améliorer les déplacements du quotidien des Franciliens et des visiteurs de passage.
Rapide, facile, confortable : tout ce que vous devez savoir sur le Tram T9 !
Le tramway est en service tous les jours de la semaine, week-end compris :
- Du lundi au vendredi, de 5h30 à 0h30
- Le samedi, de 5h30 à 1h30
- Le dimanche, de 6h30 à 0h30
Après une période de rodage, sa fréquence de passage prévue est de 5 minutes en heures de pointe. Elle passera à 4 minutes, dès le mois de septembre 2021.
Le reste de la journée et en soirée, sa fréquence de passage se situe entre 6 et 15 minutes maximum.
Des distributeurs automatiques à toutes les stations (rechargement de forfaits, achats d’un ticket Tram T9 pour voyager uniquement dans le tram).
Des stations et des rames adaptées et accessibles pour accueillir l’ensemble des voyageurs (personnes en fauteuil roulant, poussettes…).
Une information en temps réel des horaires du tramway et des lignes en correspondances à bord des rames et en station.
Un design élégant, intemporel et moderne pour un « tramway lumière ».
Des prises USB sur les barres de maintien pour recharger son smartphone.
Pour en savoir plus sur la réalisation du Tram T9, rendez-vous sur la playlist qui lui est dédiée :
Chiffres clés
- 10 kilomètres
- 19 stations
- 6 villes desservies
- 30 minutes entre Paris Porte de Choisy et Orly Gaston Viens
- 70 000 voyageurs attendus
- 22 rames de 45 mètres
Informations pratiques
Le Tram T9 est accessible avec :
- un passe Navigo chargé (forfait Navigo, Navigo Liberté+, forfait imagine R,...)
ou
- un ticket t+
Un ticket spécifique est aussi disponible aux automates présents dans les stations du Tram T9. Ce dernier permet de réaliser un trajet unique sur la ligne.
Contact
Contactez-nous du lundi au samedi de 6h à 20h :
- Par téléphone : 0800 08 12 06 (appel gratuit)
- Par mail : [email protected]
- Par Twitter : @T9_IDFM