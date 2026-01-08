Rapide, facile, confortable : tout ce que vous devez savoir sur le Tram T9 !

Le tramway est en service tous les jours de la semaine, week-end compris :

Du lundi au vendredi, de 5h30 à 0h30

Le samedi, de 5h30 à 1h30

Le dimanche, de 6h30 à 0h30

Après une période de rodage, sa fréquence de passage prévue est de 5 minutes en heures de pointe. Elle passera à 4 minutes, dès le mois de septembre 2021.

Le reste de la journée et en soirée, sa fréquence de passage se situe entre 6 et 15 minutes maximum.

Des distributeurs automatiques à toutes les stations (rechargement de forfaits, achats d’un ticket Tram T9 pour voyager uniquement dans le tram).

Des stations et des rames adaptées et accessibles pour accueillir l’ensemble des voyageurs (personnes en fauteuil roulant, poussettes…).

Une information en temps réel des horaires du tramway et des lignes en correspondances à bord des rames et en station.

Un design élégant, intemporel et moderne pour un « tramway lumière ».

Des prises USB sur les barres de maintien pour recharger son smartphone.

Pour en savoir plus sur la réalisation du Tram T9, rendez-vous sur la playlist qui lui est dédiée :