Un tram en lien avec les lignes de RER, de trains et de bus de l’Ouest Parisien
Avec ses nombreuses correspondances, le T13 facilite les trajets dans le l’ouest parisien ! En voici la preuve :
À Saint-Germain-en-Laye, vous rejoignez facilement les quais du T13 depuis la gare du RER A en 7 minutes à pied.
À Saint-Cyr-l’Ecole, le T13 est facilement accessible depuis les autres lignes ferrées en correspondance (RER C, lignes N et U).
Les trajets sont désormais simplifiés et plus rapides grâce aux correspondances entre le T13 et les lignes ferrées du territoire.
- Ainsi, avec le RER C, le Champs-de-Mars, à Paris, est désormais à seulement 40 minutes de Bailly, soit 20 minutes de gagnées par rapport aux précédents itinéraires !
- En connexion avec le RER A, le T13 rapproche Nanterre – Université de Mareil-Marly en moins de 30 minutes contre presque une heure auparavant.
- Avec le T13 et la ligne L, la Défense est maintenant moins de 40 minutes de la Mairie de Noisy-le-Roi, un gain de temps de trajet de plus de 20 minutes !
Des lignes de bus en lien avec le T13
Le T13 est en correspondance avec plus d’une vingtaine de lignes de bus importantes des Yvelines : que ce soit les lignes 77 – Noisy-le-Roi / Saint-Quentin-en-Yvelines, 44 – Gare de Plaisir Grignon / Gare Routière de Versailles Chantiers - Quai J, 54 – Guyancourt / Ferme de Gally, les correspondances sont désormais plus nombreuses et les trajets simplifiés.
Consultez vos trajets en correspondance dans la section « Me déplacer »
Dès le 6 juillet, votre réseau de bus bouge avec l'arrivée du Tram T13. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le plan et les dépliants d'information :
Riche en connexions avec les lignes bus et ferrées des Yvelines, le T13 est un nouveau moyen de se déplacer rapidement et confortablement au cœur du réseau Île-de-France Mobilités de l’Ouest Parisien !