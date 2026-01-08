À Saint-Germain-en-Laye, vous rejoignez facilement les quais du T13 depuis la gare du RER A en 7 minutes à pied.

À Saint-Cyr-l’Ecole, le T13 est facilement accessible depuis les autres lignes ferrées en correspondance (RER C, lignes N et U).

Les trajets sont désormais simplifiés et plus rapides grâce aux correspondances entre le T13 et les lignes ferrées du territoire.