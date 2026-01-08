Le T13 connecté au réseau de transport des Yvelines

Le T13 entre Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l’Ecole est en correspondance avec le RER, les lignes de trains et de bus des Yvelines.

Un tram en lien avec les lignes de RER, de trains et de bus de l’Ouest Parisien

Avec ses nombreuses correspondances, le T13 facilite les trajets dans le l’ouest parisien ! En voici la preuve :

À Saint-Germain-en-Laye, vous rejoignez facilement les quais du T13 depuis la gare du RER A en 7 minutes à pied.

À Saint-Cyr-l’Ecole, le T13 est facilement accessible depuis les autres lignes ferrées en correspondance (RER C, lignes N et U).

Les trajets sont désormais simplifiés et plus rapides grâce aux correspondances entre le T13 et les lignes ferrées du territoire.

  • Ainsi, avec le RER C, le Champs-de-Mars, à Paris, est désormais à seulement 40 minutes de Bailly, soit 20 minutes de gagnées par rapport aux précédents itinéraires !
  • En connexion avec le RER A, le T13 rapproche Nanterre – Université de Mareil-Marly en moins de 30 minutes contre presque une heure auparavant.
  • Avec le T13 et la ligne L, la Défense est maintenant moins de 40 minutes de la Mairie de Noisy-le-Roi, un gain de temps de trajet de plus de 20 minutes !

Des lignes de bus en lien avec le T13

Le tram T13 en station de Bailly
Le T13 est en correspondance avec plus d’une vingtaine de lignes de bus importantes des Yvelines : que ce soit les lignes 77 – Noisy-le-Roi / Saint-Quentin-en-Yvelines, 44 – Gare de Plaisir Grignon / Gare Routière de Versailles Chantiers - Quai J, 54 – Guyancourt / Ferme de Gally, les correspondances sont désormais plus nombreuses et les trajets simplifiés.

Dès le 6 juillet, votre réseau de bus bouge avec l'arrivée du Tram T13. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le plan et les dépliants d'information :

Plan des lignes de bus restructurées autour du Tram T13

Riche en connexions avec les lignes bus et ferrées des Yvelines, le T13 est un nouveau moyen de se déplacer rapidement et confortablement au cœur du réseau Île-de-France Mobilités de l’Ouest Parisien ! 