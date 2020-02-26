Les comités de ligne

Les comités de ligne ont été mis en place en Île-de-France pour la première fois en 2007, puis généralisés lors du renouvellement du contrat entre le STIF et les opérateurs RATP et SNCF pour la période 2008-2011. Les comités de ligne constituent l’occasion de présenter un bilan de fonctionnement du réseau et des actions mises en place : ils contribuent à replacer l’axe considéré dans la globalité du système de transport. Les comités de ligne sont animés par Île-de-France Mobilites et présidés aussi souvent que possible par un élu de son Conseil d’Administration. Les services d’Ile-de-France Mobilités, de l’opérateur et du gestionnaire d’infrastructure reviennent sur les performances de la ligne puis présentent ses perspectives d’amélioration.

Lieux d’écoute et d’expression des besoins, les comités de ligne permettent notamment d’enrichir les propositions d’évolution du service par une vision partagée des différents acteurs. Y sont systématiquement conviés :

les représentants des associations d’usagers des transports, locales et régionales,

les membres du Comité des Partenaires de la Mobilité,

les collectivités territoriales accueillant une gare ou concernés par le périmètre de desserte d’une ligne (communes, intercommunalités, conseils départementaux, conseil régional d‘Île-de-France et conseils régionaux limitrophes en cas de desserte transrégionale ou d’impact sur le réseau TER),

les parlementaires,

les partenaires économiques (CCI, gestionnaires d’aéroports, opérateurs de sites événementiels, …)

l’opérateur de la ligne,

le gestionnaire d’infrastructure

Les observations et les propositions émises lors des réunions alimenteront les études et décisions de l’autorité organisatrice.