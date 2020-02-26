Les Comités de ligne

Publié le

Ile-de-France Mobilités nourrit un dialogue de proximité avec les acteurs du transport public afin d’éclairer les décisions prises en matière de développement du service de transport. Différentes instances visent à informer, concerter, partager les résultats d'études menées avec les parties prenantes du réseau de transport francilien.

Les comités de ligne

Les comités de ligne ont été mis en place en Île-de-France pour la première fois en 2007, puis généralisés lors du renouvellement du contrat entre le STIF et les opérateurs RATP et SNCF pour la période 2008-2011. Les comités de ligne constituent l’occasion de présenter un bilan de fonctionnement du réseau et des actions mises en place : ils contribuent à replacer l’axe considéré dans la globalité du système de transport. Les comités de ligne sont animés par Île-de-France Mobilites et présidés aussi souvent que possible par un élu de son Conseil d’Administration. Les services d’Ile-de-France Mobilités, de l’opérateur et du gestionnaire d’infrastructure reviennent sur les performances de la ligne puis présentent ses perspectives d’amélioration.

Lieux d’écoute et d’expression des besoins, les comités de ligne permettent notamment d’enrichir les propositions d’évolution du service par une vision partagée des différents acteurs. Y sont systématiquement conviés :

  • les représentants des associations d’usagers des transports, locales et régionales,
  • les membres du Comité des Partenaires de la Mobilité,
  • les collectivités territoriales accueillant une gare ou concernés par le périmètre de desserte d’une ligne (communes, intercommunalités, conseils départementaux, conseil régional d‘Île-de-France et conseils régionaux limitrophes en cas de desserte transrégionale ou d’impact sur le réseau TER),
  • les parlementaires,
  • les partenaires économiques (CCI, gestionnaires d’aéroports, opérateurs de sites événementiels, …)
  • l’opérateur de la ligne,
  • le gestionnaire d’infrastructure

Les observations et les propositions émises lors des réunions alimenteront les études et décisions de l’autorité organisatrice.

Comité travaux

Chaque été, les besoins de maintenance et de modernisation des infrastructures nécessitent de prévoir des travaux sur les lignes de transport du réseau francilien. En amont de la campagne de communication annuelle, des comités sont organisés deux fois par an pour présenter en détail le programme des travaux et des interruptions de trafic aux élus des collectivités territoriales concernées et aux représentants des associations d’usagers.

Des comités travaux sont également organisés pour des fermetures longue durée en-dehors de la période estivale.

Chaque année, à la rentrée, un bilan des travaux estivaux est présenté à l'ensemble des associations d'usagers des transports.

Dernière mise à jour le 16 octobre 2025.

Retrouvez les documents présentés lors des comités de ligne

Sur le réseau RER

RER A

RER B

RER C

  1. 16 décembre : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités 1/2 – Présentation d’Île-de-France Mobilités 2/2Présentation de la SNCF – Présentation de RFF
  2. 12 mai : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités 

RER D

  1. 14 octobre : Compte-Rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités – Présentation de la SNCF – Présentation de RFF – Synthèse du rapport d’audit LGM
  2. 11 février : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités – Présentation de la SNCF – Présentation de RFF

RER E

Réseau Transilien

Ligne H

Ligne J

Ligne K

Ligne L

  1. 17 décembre : Compte rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités – Présentation de la SNCF – Présentation de RFF
  2. 2 juillet : Compte rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités – Présentation de la SNCF

Ligne N

  1. 22 octobre axe Dreux-Mantes : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités 
  2. 20 octobre axe Rambouillet : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités

Ligne P

  1. 23 mars branches La Ferté-Milon/Château-Thierry/Crécy-la-Chapelle : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités –  Présentation de la SNCF
  2. 17 mars branches Provins/Coulommiers : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités – Présentation du trafic – Présentation de la SNCF

Ligne R

  1. 21 octobre axe Paris Montargis : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités 
  2. 23 octobre axe Paris Montereau : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités 

Ligne U

2023 - 3 avril Comité N&U : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités et de la SNCF

2014 – 6 novembre : évolution offre L sud et U : Compte rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités – Présentation de la SNCF

Réseau Métro

Ligne 1

2012 – 14 février : Compte-Rendu – Présentation de la RATP sur l’automatisation – Présentation de la RATP sur l’exploitation

Ligne 13

2018 – 12 avril : Compte-rendu – Présentation de la RATP

2015 – 14 avril : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités – Présentation de la RATP

2013 – 9 octobre : Compte-rendu – Présentation de la RATP

2012 – 16 mai : Compte-rendu – Présentation d’Île-de-France Mobilités – Présentation de la RATP

2011 – 7 mars : Compte-rendu – Présentation de la RATP – Présentation d’Île-de-France Mobilités concernant le prolongement de la ligne 14 pour désaturer la ligne 13 – Présentation d’Île-de-France Mobilités concernant le renfort d’offre bus

2009 – 15 décembre : Compte-rendu – Présentation de la RATP - Présentation d'Île-de-France Mobilités

Réseau Tramway

Tramway T1

Tramway T2

Tramway T3a

Réseau Trams-Trains

Tramway T4

Tramway T12

Ensemble du Réseau

Présentation des travaux automne/hiver 2025 - printemps 2026

REX Travaux d'été