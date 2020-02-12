Fatigué d’acheter des tickets T+ ? Essayez le nouveau service Navigo Liberté + et voyagez à la carte
Publié le
Île-de-France Mobilités poursuit sa démarche de modernisation des titres de transport et s’enrichit d’une nouvelle offre de service NAVIGO LIBERTE + permettant aux Franciliens de voyager en toute liberté, avec un passe Navigo classique.
Navigo Liberté+
Validez avant, payez après.
Avec Navigo Liberté+, évitez les files d'attente aux automates et payez vos trajets par prélèvement automatique le mois suivant.
- Plus besoin d’anticiper vos achats
- Correspondances incluses
- Paiement de vos trajets le moins suivant
- Passe personnalisé
Navigo Liberté +, qu’est-ce que c’est ?
C’est un service qui vous permet de voyager librement sur le réseau (sauf RER/trains hors Paris) sans avoir à acheter votre titre de transport à l’avance ! Finies les files d’attente : vous souscrivez au service, vous voyagez et c’est tout !
Vous pouvez voyager sur le périmètre suivant :
- Le métro
- Le RER/train dans Paris (zone 1)
- Les bus (sauf certaines lignes Noctilien et les lignes de bus à « longue distance »)
- Les lignes Orlybus et Roissybus (sauf Orlyval)
- Les tram et Tzen (sauf le Tram Express 11)
- Le funiculaire de Montmartre.
Est-ce pour moi ?
Si vous habitez ou travaillez en Île-de-France et que vous voyagez occasionnellement avec des tickets t+, alors oui, Navigo Liberté + est fait pour vous !
Combien cela me coûte ?
Chaque trajet coûte 1,49€* et vous bénéficiez de correspondances gratuites entre le RER ou train dans Paris/métro et le bus/tram (*hors OrlyBus/RoissyBus).
Vous envisagez de voyager davantage ? Vous pouvez à tout moment charger un forfait Navigo toutes zones (Jour, Semaine, et Mois) sur le même passe.
Comment ça marche ?
Après avoir souscrit au service Navigo Liberté +, vous voyagez en validant votre passe Navigo à chaque passage au cours de votre trajet. Vous pouvez suivre votre consommation sur navigo.fr.
Chaque mois, vos trajets sont comptabilisés et vous êtes prélevé le mois suivant du montant total de vos déplacements. Si vous ne voyagez pas, vous ne payez rien !
A noter : le contrat est résiliable à tout moment et sans frais.