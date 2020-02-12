Fatigué d’acheter des tickets T+ ? Essayez le nouveau service Navigo Liberté + et voyagez à la carte

Est-ce pour moi ?

Si vous habitez ou travaillez en Île-de-France et que vous voyagez occasionnellement avec des tickets t+, alors oui, Navigo Liberté + est fait pour vous !

Combien cela me coûte ?

Chaque trajet coûte 1,49€* et vous bénéficiez de correspondances gratuites entre le RER ou train dans Paris/métro et le bus/tram (*hors OrlyBus/RoissyBus).

Vous envisagez de voyager davantage ? Vous pouvez à tout moment charger un forfait Navigo toutes zones (Jour, Semaine, et Mois) sur le même passe.

Comment ça marche ?

Après avoir souscrit au service Navigo Liberté +, vous voyagez en validant votre passe Navigo à chaque passage au cours de votre trajet. Vous pouvez suivre votre consommation sur navigo.fr.

Chaque mois, vos trajets sont comptabilisés et vous êtes prélevé le mois suivant du montant total de vos déplacements. Si vous ne voyagez pas, vous ne payez rien !

A noter : le contrat est résiliable à tout moment et sans frais.