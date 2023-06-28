Ligne N - Remboursement suite aux grèves du premier semestre 2023

Voici les branches de la ligne N qui ont été impactées par les grèves du premier semestre 2023.

La branche Dreux / Vanves Malakoff et la branche Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff sont regroupées en une seule opération de remboursement ; sélectionnez cette opération si vous empruntez de façon habituelle l'une de ces branches, et que votre commune de résidence, de travail ou d'études y est située. Attention, si vous êtes concerné par plusieurs branches, vous ne pouvez en sélectionner qu'une seule.

- branche Dreux et Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff - Ligne N