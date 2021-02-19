La mise en concurrence de l’exploitation des lignes ferroviaires

Pour offrir un meilleur service sur tout le réseau de transports, Île-de-France Mobilités prépare la mise en concurrence de l'exploitation des lignes. Retrouvez sur cette page tous les documents relatifs à la mise en concurrence de l'exploitation des lignes ferroviaires.

Présentation du scénario d'allotissement et du calendrier de l'ouverture à la concurrence des lignes Transilien

Lignes ou lots de lignes concernées (Scénario de base)Début prévisionnel de la procédure d'appel d'offres (publication AAPC)Désignation de l'opérateurPremière circulation après appel d'offres du nouvel opérateur
Un lot des lignes trams-trains T4, T11 et la branche Esbly-CrécyMi-2021Mi-2023Déc. 2024 (SA 2025)
Lot T12 et T13Mi 2022Début 2024Juin 2025 (SA 2025)
Ligne LDébut 20232024Déc. 2025 (SA 2026)
Ligne JDébut 20242025Déc. 2026 (SA 2027)
Ligne NDébut 20242025Déc. 2026 (SA 2027)
Ligne RDébut 20252026Déc. 2027 (SA 2028)
Lot Ligne P et RER EDébut 2026 ou 20272027 ou 2028Déc. 2028 (SA 2029) ou Déc. 2029 (SA 2030)
Un lot des lignes H et KDébut 20262027Déc. 2028 (SA 2029)
Un lot des lignes N et U (renouvellement de la ligne N et regroupement avec la ligne U)Début 20282029Déc. 2030 (SA 2031)
RER DDébut 20302031Déc. 2032 (SA 2033)
RER CDébut 20312032Déc. 2033 (SA 2034)

Documents relatifs à la mise en concurrence des lignes ferroviaires

Lot 2 - Transilien (TN)

Contrat de service public pour l’exploitation de services ferroviaires régionaux de voyageurs et une partie de la gestion de l’infrastructure, sur les lignes de Trams-Trains T12 et T13

Lot J - Transilien (TN)

Avis de consultation pour échanges au sens de l'article R.2111-1 du code de la commande publique.

Coordination de la procédure de mise en concurrence de l’exploitation du service ferroviaire de la Ligne J du Transilien avec la réalisation de travaux sur le site de maintenanceet de remisage de Val Notre-Dame.

Lot L - Transilien (TN)

Contrat de service public pour l’exploitation de services ferroviaires de voyageurs de la ligne L

Bloc de lignes R, H, K et RER D – Sondage de marché

Avis de consultation pour l’organisation d’un sondage de marché.

Objet : Organisation de l’allotissement pour le bloc de lignes R, H , K et du RER D.