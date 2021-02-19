La mise en concurrence de l’exploitation des lignes ferroviaires
Pour offrir un meilleur service sur tout le réseau de transports, Île-de-France Mobilités prépare la mise en concurrence de l'exploitation des lignes. Retrouvez sur cette page tous les documents relatifs à la mise en concurrence de l'exploitation des lignes ferroviaires.
Présentation du scénario d'allotissement et du calendrier de l'ouverture à la concurrence des lignes Transilien
|Lignes ou lots de lignes concernées (Scénario de base)
|Début prévisionnel de la procédure d'appel d'offres (publication AAPC)
|Désignation de l'opérateur
|Première circulation après appel d'offres du nouvel opérateur
|Un lot des lignes trams-trains T4, T11 et la branche Esbly-Crécy
|Mi-2021
|Mi-2023
|Déc. 2024 (SA 2025)
|Lot T12 et T13
|Mi 2022
|Début 2024
|Juin 2025 (SA 2025)
|Ligne L
|Début 2023
|2024
|Déc. 2025 (SA 2026)
|Ligne J
|Début 2024
|2025
|Déc. 2026 (SA 2027)
|Ligne N
|Début 2024
|2025
|Déc. 2026 (SA 2027)
|Ligne R
|Début 2025
|2026
|Déc. 2027 (SA 2028)
|Lot Ligne P et RER E
|Début 2026 ou 2027
|2027 ou 2028
|Déc. 2028 (SA 2029) ou Déc. 2029 (SA 2030)
|Un lot des lignes H et K
|Début 2026
|2027
|Déc. 2028 (SA 2029)
|Un lot des lignes N et U (renouvellement de la ligne N et regroupement avec la ligne U)
|Début 2028
|2029
|Déc. 2030 (SA 2031)
|RER D
|Début 2030
|2031
|Déc. 2032 (SA 2033)
|RER C
|Début 2031
|2032
|Déc. 2033 (SA 2034)
Documents relatifs à la mise en concurrence des lignes ferroviaires
Lot 2 - Transilien (TN)
Contrat de service public pour l’exploitation de services ferroviaires régionaux de voyageurs et une partie de la gestion de l’infrastructure, sur les lignes de Trams-Trains T12 et T13
Lot J - Transilien (TN)
Avis de consultation pour échanges au sens de l'article R.2111-1 du code de la commande publique.
Coordination de la procédure de mise en concurrence de l’exploitation du service ferroviaire de la Ligne J du Transilien avec la réalisation de travaux sur le site de maintenanceet de remisage de Val Notre-Dame.
Lot L - Transilien (TN)
Contrat de service public pour l’exploitation de services ferroviaires de voyageurs de la ligne L
Bloc de lignes R, H, K et RER D – Sondage de marché
Avis de consultation pour l’organisation d’un sondage de marché.
Objet : Organisation de l’allotissement pour le bloc de lignes R, H , K et du RER D.