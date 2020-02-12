Oubliez les tickets en carton : découvrez Navigo Easy, le nouveau passe pour les trajets occasionnels
A qui s’adresse-t-il ?
Le passe Navigo Easy est destiné aux touristes et à ceux qui voyagent occasionnellement afin de circuler plus facilement sur le réseau de transport d’Île-de-France.
Pourquoi le choisir ?
- Plus simple d’utilisation, plus fiable et plus pratique
Le passe Navigo Easy permet le chargement, sur un seul support, de plusieurs titres de transports (ticket t+ à l’unité, carnet de tickets tarif plein ou réduit, forfait Navigo jour, tickets OrlyBus et RoissyBus à l’exception des billets Origine/Destination pour l’Île-de-France et Paris Visite).
- Réutilisable
Votre passe peut être utilisé et rechargé même après plusieurs mois sans voyager.
- Non nominatif
Vous pouvez le prêter ou le céder à n’importe quelle autre personne. Cependant, lors d’un trajet, plusieurs personnes ne peuvent pas voyager simultanément avec le même passe.
Où le trouver ?
Rendez-vous aux guichets pour obtenir votre passe Navigo Easy au prix de 2€.