Oubliez les tickets en carton : découvrez Navigo Easy, le nouveau passe pour les trajets occasionnels

A qui s’adresse-t-il ?

Le passe Navigo Easy est destiné aux touristes et à ceux qui voyagent occasionnellement afin de circuler plus facilement sur le réseau de transport d’Île-de-France.

Pourquoi le choisir ?

Plus simple d’utilisation, plus fiable et plus pratique

Le passe Navigo Easy permet le chargement, sur un seul support, de plusieurs titres de transports (ticket t+ à l’unité, carnet de tickets tarif plein ou réduit, forfait Navigo jour, tickets OrlyBus et RoissyBus à l’exception des billets Origine/Destination pour l’Île-de-France et Paris Visite). Réutilisable

Votre passe peut être utilisé et rechargé même après plusieurs mois sans voyager. Non nominatif

Vous pouvez le prêter ou le céder à n’importe quelle autre personne. Cependant, lors d’un trajet, plusieurs personnes ne peuvent pas voyager simultanément avec le même passe.

Où le trouver ?

Rendez-vous aux guichets pour obtenir votre passe Navigo Easy au prix de 2€.