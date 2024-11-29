Navigo Liberté + : détails et tarifs à partir de janvier 2025

Un budget maîtrisé pour se déplacer dans toute l'Île-de-France avec le nouveau service Navigo Liberté +

Plus de zones, plus de limites : payez vos trajets à l'unité sans engagement ni période minimum, et sur tous les modes de transports.

Nouveaux tarifs en fonction de votre mode de transport : bénéficiez d'un tarif avantageux à partir de 1,99 € en Métro-Train-RER au lieu de 2,50 € pour un ticket unitaire, et 1,60 € en Bus-Tram au lieu de 2 € pour un ticket unitaire.

Au-delà d'un certain nombre de trajets dans la même journée vous pouvez être facturé au maximum au tarif du Navigo Jour (hors trajets aéroports).

Les correspondances sont gratuites sous certaines conditions de temps de trajets.

Tarif spécial aéroports : un tarif unique de 13 € pour rejoindre les aéroports d'Orly et Roissy Charles-de-Gaulle (RER, métro, trains ou OrlyBus ou RoissyBus - hors Orlyval).

Est-il toujours adapté à mes besoins ?

Navigo Liberté + est particulièrement adapté si :

  • Vous voyagez en métro, RER, bus, tram dans toute l'Île-de-France.
  • Vous faites trop peu de trajets pour justifier le chargement d'un Navigo Mois ou Semaine.
  • Vous voyagez avec des tickets t+ et des billets Origine-Destination.
  • Vous souhaitez rester sur une solution pratique, simple et sans engagement.

Comment accéder à ce nouveau service sur toute l'Île-de-France ?

Consultez les nouvelles Conditions Générales de Vente et d'Utilisation du contrat Navigo Liberté + applicables au 1er janvier 2025.

Aucune action n'est requise de votre part. Vous pouvez continuer à utiliser votre passe après la date d'entrée en vigueur du 1er janvier. Son utilisation continue vaut acceptation des nouvelles Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.


Vous ne souhaitez pas utiliser ce nouveau service ? Résiliez votre contrat depuis votre espace personnel ou cessez simplement de l'utiliser : vous ne serez pas facturé(e).

Tarification

  • Trajet Bus-Tram (hors Tram Express) plein tarif : 1,60 € - tarif réduit : 0,80 €
  • Trajet Métro-Train-RER et Tram Express plein tarif : 1,99 € - tarif réduit : 0,99 €
  • Forfait journalier Navigo Jour : 12 €

Tarification Aéroports


  • Trajet Aéroports en métro-Train-RER plein tarif : 13,00 € - tarif réduit : 6,50 €
  • Trajet OrlyBus ou RoissyBus : 13,00 €
  • Trajet Aéroport de Roissy proximité A (stations Parc des expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois) plein tarif : 5,95 € - tarif réduit : 2,97 €
  • Trajet Aéroport de Roissy proximité B (stations Le Blanc Mesnil, Drancy, Sevran Livry) plein tarif : 7,05 € - tarif réduit : 3,52 €
  • Trajet Aéroport de Roissy proximité C (stations Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France) plein tarif : 9,45 € - tarif réduit : 4,72 €