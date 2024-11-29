Navigo Liberté + : détails et tarifs à partir de janvier 2025

Un budget maîtrisé pour se déplacer dans toute l'Île-de-France avec le nouveau service Navigo Liberté +

Plus de zones, plus de limites : payez vos trajets à l'unité sans engagement ni période minimum, et sur tous les modes de transports.

Nouveaux tarifs en fonction de votre mode de transport : bénéficiez d'un tarif avantageux à partir de 1,99 € en Métro-Train-RER au lieu de 2,50 € pour un ticket unitaire, et 1,60 € en Bus-Tram au lieu de 2 € pour un ticket unitaire.

Au-delà d'un certain nombre de trajets dans la même journée vous pouvez être facturé au maximum au tarif du Navigo Jour (hors trajets aéroports).

Les correspondances sont gratuites sous certaines conditions de temps de trajets.

Tarif spécial aéroports : un tarif unique de 13 € pour rejoindre les aéroports d'Orly et Roissy Charles-de-Gaulle (RER, métro, trains ou OrlyBus ou RoissyBus - hors Orlyval).