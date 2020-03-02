Présentation du réseau

Noctilien propose ainsi un véritable réseau de bus nocturnes en l'Île-de-France. Au total, ce sont 48 lignes de bus qui permettent aux Franciliens de se déplacer efficacement la nuit et ce, dans toute la région d'Île-de-France. Il se compose de 4 types de lignes : ligne circulaire, ligne radiale ligne traversante et ligne de rocade :

2 lignes dans Paris intra muros, une dans chaque sens (N01, N02), qui relient 4 grandes stations de correspondance bus (Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare et Gare Montparnasse) ainsi que de nombreux lieux d'activités nocturnes (Champs-Elysées, Saint-Germain-des-Prés, Bastille, Pigalle, etc.). Les lignes N01 et N02 peuvent d'ores et déjà accueillir les personnes à mobilité réduite. Une mise en accessibilité progressive est prévue sur les autres lignes.

37 lignes au départ de Paris. Depuis les 5 grandes stations de correspondance situées dans Paris (Gare Saint-Lazare, Gare de l'Est, Châtelet, Gare de Lyon, Gare Montparnasse), ces lignes assurent des liaisons prioritairement centrées sur Paris et des liaisons vers et à l'intérieur de la proche couronne et de la grande couronne.

8 lignes de banlieue à banlieue. Ces lignes assurent prioritairement des liaisons express et semi-directes de Paris vers la proche banlieue et la grande banlieue, complétées par une desserte en cabotage en extrémité de parcours,

Ces lignes assurent prioritairement des liaisons express et semi-directes de Paris vers la proche banlieue et la grande banlieue, complétées par une desserte en cabotage en extrémité de parcours, 1 ligne (N71) en proche banlieue , qui reprend une partie de l’itinéraire du TVM entre Saint-Maur Créteil et Bourg la Reine via Rungis Marché International. La ligne peut d'ores et déjà accueillir les personnes à mobilité réduite.

(N71) , qui reprend une partie de l’itinéraire du TVM entre Saint-Maur Créteil et Bourg la Reine via Rungis Marché International. La ligne peut d'ores et déjà accueillir les personnes à mobilité réduite. A noter que d'autres lignes de bus peuvent aussi circuler toute la nuit en complément de l'offre Noctilien ; par exemple le ligne 191-100 entre Yerres et Rungis ou les lignes Filéo (sur réservation).

Titres et tarifs

Noctilien est accessible avec les forfaits Navigo Semaine, Navigo Mois, Navigo Jour ou Navigo Annuel, imagine R, Paris Visite... Il est également accessible avec des Tickets t+ ou des Tickets d’accès à bord. Le nombre de tickets nécessaires est calculé selon les règles suivantes :