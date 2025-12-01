Préparez facilement vos sorties scolaires en Île-de-France

Île-de-France Mobilités met à disposition plusieurs solutions adaptées aux écoles primaires afin d'organiser un déplacement : Découvrez en un coup d’œil les différentes options possibles et choisissez la plus simple pour vos prochaines sorties.

Le Pack de départ Navigo Easy est disponible pour les écoles maternelles et primaires en Île-de-France : 60 passes chargés de tickets Métro-Train-RER ou Bus-Tram sont offerts par Île-de-France Mobilités! Une seule commande est possible par établissement. Si vous n'avez pas encore bénéficié du dispositif vous pouvez en faire la demande avant le 15 juin 2026