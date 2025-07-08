Plan d’actions 2025

Dans cette page, toutes les informations sur le plan d'action 2025 en matière d'accessibilité numérique d'Île-de-France Mobilités.

Introduction

L’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes » rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d’être accessible à toutes les citoyennes et à tous les citoyens, qu’elles ou qu’ils soient ou non en situation de handicap (visuel, auditif, moteur, trouble dys...).

Cette disposition concerne les sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels et mobiliers numériques (bornes interactives). Dans une logique d’amélioration continue, Île-de-France Mobilités poursuit au quotidien son engagement à la prise en compte de l’accessibilité numérique dans ses actions.

De manière réglementaire, le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2025-2028 d’Île-de-France Mobilités se décline en plans d'actions annuels qui détaillent les projets et les moyens à mettre en œuvre chaque année.

Ce document présente ci-dessous le plan annuel des actions 2025. Il récapitule les actions qui ont été et qui seront menées tout au long de cette année, ainsi que leur avancement.

Fin 2025, ce même document détaillera le bilan de chaque plan d’action en présentant :

  • les actions au programme de l’année en cours ;
  • une date d’échéance par action ;
  • son état d’avancement.

Gouvernance de la politique d’accessibilité numérique

ActionsAvancement
Mise en place d’une comitologie globale pour l’accessibilité numériqueRéalisé
Mise en place d’un réseau de relais accessibilité numérique dans les directionsEn cours
Définition du schéma pluriannuel d’accessibilité numérique 2025-2028Réalisé
Suivi de mise en œuvre de ce schémaEn cours
Définition du plan d’actions 2026En cours

Prise en compte de l’accessibilité numérique dans la gestion de projets

ActionsAvancement
Mise en place d’un groupe de travail accessibilité pour mutualiser les bonnes pratiques et produire des outils à diffuser en interneÀ venir
Association du référent accessibilité numérique d’Île-de-France Mobilités à chacun des projets numériquesEn cours
Mise en œuvre d’un kit méthodologique de prise en compte de l'accessibilité numérique par métier dans les projets numériques d’Île-de-France MobilitésÀ venir
Création d’un « prompteur de recette accessibilité » à destination des métiersÀ venir
Recensement des sites et applications sous la forme d’une cartographie des services numériques d’Île-de-France MobilitésRéalisé

Mise en place d’un dispositif de tests d’accessibilité

ActionsAvancement
Identification des services numériques à auditer en prioritéEn cours
Mise en place d’un panel d'utilisatrices et d’utilisateurs en situation de handicap pour tester les services en ligne d’Île-de-France MobilitésEn cours
Mise en œuvre d’un protocole d’audit à destination des équipes internes et des fournisseurs d’Île-de-France MobilitésRéalisé
Mise à disposition de modèles de déclaration d’accessibilité pour l’unification des pratiques d’affichage de la conformitéRéalisé

Actions prévues en 2025

Île-de-France Mobilités a lancé une première série de 17 audits de conformité depuis janvier 2025. Ces audits, listés ci-dessous, ont permis de renseigner des déclarations d’accessibilité et de satisfaire les obligations d’affichage pour ces services et de lancer les actions correctives.

Île-de-France Mobilités s’engage à auditer et à mettre à jour le contenu de ses déclarations d’accessibilité tous les ans et de procéder à la mise en conformité progressive des services audités, dans un délai de 9 mois.

Services web prioritaires

AuditsStatut de l’auditDate de l’auditDate prévisionnelle de réalisation/correction
Le portail IDFM (www.iledefrance-mobilites.fr)RéaliséT1 2025T4 2025
TAD (réservation) (reservation-tad.idfmobilites.fr)À venirT4 2025T3 2026
PAM régional (www.pam.iledefrance-mobilites.fr)À venirT4 2025T3 2026
PAM web francilien (https://idfm.app.ridewithvia.com/login)RéaliséT2 2025T1 2025
CONNECT(connect.iledefrance-mobilites.fr)RéaliséT2 2025T1 2026
Me déplacer (calcul d’itinéraire) (me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr)RéaliséT1 2025T4 2025
Mon espace (mon-espace.iledefrance-mobilites.fr)En coursT3 2025T2 2026
JEI (Jeunes en insertion) (www.transports-jeunes-insertion.fr)À venirT4 2025T3 2026
TST (Solidarité transport) (www.solidaritetransport.fr)À venirT4 2025T3 2026

Applications mobiles prioritaires

AuditsStatut de l’auditDate de l’auditDate prévisionnelle de réalisation/correction
IDFM application mobile Android (Itinéraire, Achat titre, Dématérialisation Navigo)À venirT4 2025T3 2026
IDFM application mobile iOS (Itinéraire, Achat titre, Dématérialisation Navigo)À venirT4 2025T3 2026
TAD application mobile AndroidÀ venirT4 2025T3 2026
TAD application mobile iOSÀ venirT4 2025T3 2026
PAM application mobile AndroidÀ venirT3 2025T2 2026
PAM applications mobile iOSÀ venirT3 2025T2 2026

Autres services en ligne

AuditsStatut de l'auditDate de l'audit Date prévisionnelle de réalisation/correction
PRIM B2B (open data)            (prim.iledefrance-mobilites.fr)RéaliséT2 2025T1 2026
Le Lab (lelab.iledefrance-mobilites.fr)RéaliséT1 2025T4 2026

La liste des services en ligne prioritaires ci-dessous n’est pas exhaustive. Les plans d’actions 2026 et 2027 prendront en compte les services en ligne qui ne sont pas priorisés ci-dessus.

Prise en compte des retours d’utilisation

ActionsAvancement
Mise en place d’une boîte mail générique [email protected] pour assurer un lien direct avec les internautes et intranautesRéalisé
Intégration de ce lien générique sur chaque service en ligne d’Île-de-France Mobilités au sein de la page de déclaration de l’accessibilitéEn cours
Mise en œuvre d’un plan de gestion unifié des remontées usagers et du suivi des réponses apportéesÀ venir

Développement des compétences internes

ActionsAvancement
Recensement des besoins de sensibilisation et de formationEn cours
Mise en place d'un calendrier de sessions de sensibilisation et de formationÀ venir
Sensibilisation des équipes d’Île-de-France Mobilités à la pratique de l’accessibilité numériqueEn cours

Communication interne et externe

ActionsAvancement
Communication de rappel de la démarche accessibilité numérique auprès des partenaires d’Île-de-France MobilitésÀ venir
Communication interne de la démarche d’accessibilité numérique auprès des directions Île-de-France MobilitésÀ venir

Prise en compte de l’accessibilité numérique dans les relations avec les fournisseurs

ActionsAvancement
Production de clauses particulières à intégrer dans les procédures des marchésRéalisé
Renforcement des critères d'évaluation de l’accessibilité numérique dans les procédures de marchéRéalisé
Prise de contact avec les éditeurs de logiciels pour connaître le niveau de prise en compte du RGAA au sein de leurs logiciels et services déportésEn cours

Contact

Contacter le Référent Accessibilité Numérique d’Île-de-France Mobilités : [email protected]