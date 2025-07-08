Plan d’actions 2025

Introduction

L’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes » rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d’être accessible à toutes les citoyennes et à tous les citoyens, qu’elles ou qu’ils soient ou non en situation de handicap (visuel, auditif, moteur, trouble dys...).

Cette disposition concerne les sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels et mobiliers numériques (bornes interactives). Dans une logique d’amélioration continue, Île-de-France Mobilités poursuit au quotidien son engagement à la prise en compte de l’accessibilité numérique dans ses actions.

De manière réglementaire, le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2025-2028 d’Île-de-France Mobilités se décline en plans d'actions annuels qui détaillent les projets et les moyens à mettre en œuvre chaque année.

Ce document présente ci-dessous le plan annuel des actions 2025. Il récapitule les actions qui ont été et qui seront menées tout au long de cette année, ainsi que leur avancement.

Fin 2025, ce même document détaillera le bilan de chaque plan d’action en présentant :

les actions au programme de l’année en cours ;

une date d’échéance par action ;

son état d’avancement.

Gouvernance de la politique d’accessibilité numérique