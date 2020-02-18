Plus de 12 millions de cartes Navigo

Un titre en constante évolution

Historiquement, la billettique reposait sur des tickets magnétiques. La télébillettique a débuté avec les cartes à puces sans contact Navigo, qui ont permis de faciliter le passage aux lignes de contrôle des gares et stations.

Avec le développement des solutions de dématérialisation, la billettique concerne désormais un périmètre plus large, qui englobera à terme des supports très divers : billets et cartes sans contact, smartphones NFC, carte bancaire sans contact.

L’usage des titres de transports billettiques implique par ailleurs un parc important d’équipements de vente, de validation et de contrôle, qui évolue pour s’adapter aux nouvelles technologies.

Ainsi, pour permettre la validation des tickets magnétiques et des cartes Navigo, plus 10 000 passages valideurs et 1 600 bornes de validation sont implantés dans les gares SNCF et stations RATP, et environ 37 000 valideurs sont mis à disposition des voyageurs dans les bus et tramways des réseaux d’Île-de-France.