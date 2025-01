Prévoir l’évolution des déplacements en Île-de-France et l’usage des réseaux de transports collectifs

Il est utilisé pour la définition des politiques stratégiques de mobilité et les études de projets de transports collectifs menées par Île-de-France Mobilités (projets d’infrastructures, nouvelles lignes, refontes de grilles horaires sur les lignes de RER et de train).

La version 3 du modèle ANTONIN est fondée sur les résultats de l’Enquête Globale Transport (EGT) de 2010. Le modèle reconstitue les déplacements observés et l’utilisation des différents réseaux de transport, en particulier pour le réseau de transports collectifs. Il fournit des prévisions de l’évolution des déplacements en Île-de-France et de l’usage des différentes lignes de transports collectifs dans le futur en tenant compte de l’évolution socio-démographique au sein de l’Île-de-France (population, emplois …) ainsi que de l’évolution des politiques de mobilité et des réseaux de transport.