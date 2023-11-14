Os 8 passos (essenciais) antes de um trem ou RER ser colocado em serviço

Vinte e quatro meses, em média, é o tempo que leva para um trem ser testado de todos os ângulos antes de receber os primeiros passageiros.

Dois anos essenciais porque um trem é:

Vários milhares de passageiros por dia , por várias décadas

, por várias décadas Esse equipamento deve ser compatível com a infraestrutura, sinalização e fornecimento de energia da rede ferroviária de Île-de-France, sistemas de informação ao passageiro e adaptado às plataformas das várias estações

com a infraestrutura, sinalização e fornecimento de energia da rede ferroviária de Île-de-France, sistemas de informação ao passageiro e adaptado às plataformas das várias estações Mas também regulamentações e múltiplas autorizações a serem obtidas para a segurança e o conforto de todos

Essas condições especiais exigem uma série de testes e testes, em oito etapas, para garantir um serviço funcional, confortável e acessível para todos os passageiros.

Descubra-os, um por um!