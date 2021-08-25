8 lugares culturais inspiradores ou surpreendentes para descobrir na Île-de-France
Publicado em
Procurando cultura e explorando de transporte público, perto de casa? Teatro, museu, castelo, sala de concertos ou cinema: levamos você em uma jornada para descobrir 8 lugares culturais inspiradores ou surpreendentes, entre os milhares que compõem a beleza da Île-de-France!
O cinema de Luxor, em Paris. Inaugurado em outubro de 1921, o Luxor foi inspirado no Egito dos faraós, que era muito popular na época. Colunas, mosaicos, papiros, vigas decoradas com hieróglifos, baixos-relevos: vale a pena ver... antes de ver o filme dele!
Seine et Marne (77)
O castelo de Champs sur-Marne. Não é nada menos que o castelo de Maria Antonieta. Finalmente, no cinema, no filme de Sofia Coppola. Também é muito menos conhecida do que Fontainebleau, Chantilly ou Versailles.
Descubra o tranquilo e bonito castelo de Champs sur-Marne, sua coleção de objetos dos séculos XVII e XVIII e seus jardins impecavelmente projetados.
Yvelines (78)
O castelo de Monte Cristo em Port-Marly. Bem-vindo ao Alexandre Dumas. Foi o escritor quem, no auge de sua glória, mandou construir esse pequeno castelo em estilo renascentista, acompanhado por uma mini-réplica do Château d'If, que ele fez seu estudo.
Parque encantador e interiores sublimes (recomendamos o salão mouro), descubra o "paraíso terreno" (essas são as palavras dele) do pai dos Três Mosqueteiros!
Essonne (91)
A ópera de Massy. Você não precisa ir a Paris para apreciar as vozes sublimes dos maiores tenores. Em Massy, desde 1993, a ópera é oferecida àqueles que gostam de vibrar.
E como a emoção da arte também passa pelos olhos, até 2025, o Centre Pompidou montará (e exibirá) suas reservas, bem ao lado. A poucos passos da futura estação de metrô "Massy Opéra" do Grand Paris Express!
Hauts-de-Seine (92)
A Mastaba 1 em La Garenne-Colombes. Imagine uma casa de azulejos brancos, três quartos da qual estão enterrados, iluminada por uma enorme claraboia... Um monumental vaso vermelho te recebe: você está na Mastaba 1.
Esta casa, inspirada nos monumentos funerários egípcios (as "mastabas"), foi projetada pelo artista Jean-Pierre Raynaud com o arquiteto Jean Dedieu em 1986. Primeiro para guardar suas obras, depois para morar lá. Antes de vendê-lo à cidade, que o abriu ao público e exibe suas obras lá.
Surpreendente, fascinante: visitar!
Seine-Saint-Denis (93)
O Centro Nacional de Dança em Pantin. Às margens do Canal de l'Ourcq, este edifício com sua arquitetura brutalista é impossível de ignorar. Amamos, odiamos, mas acima de tudo vivemos lá, desfrutamos de uma cultura aberta a todos.
Val-de-Marne (94)
A Ferme du Buisson em Noisiel. Você está aqui no que já foi uma fazenda experimental da fábrica de chocolate Menier. Tijolos, estrutura exposta: este palco nacional também abriga 2 cinemas e um centro de arte contemporânea.
Val-d'Oise (95)
O Théâtre 95 em Cergy-Pontoise. Renovado e ampliado, este teatro emblemático, em cobre e alumínio, está na nova cidade de Cergy-Pontoise, todo vestido com balanças douradas. Um gesto arquitetônico forte, um encontro urbano inesperado e poético, obra da arquiteta Gaëlle Penault e do urbanista Dominique Montassut. O edifício possui alta qualidade ambiental.