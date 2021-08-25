8 lugares culturais inspiradores ou surpreendentes para descobrir na Île-de-France

O castelo de Champs sur-Marne. Não é nada menos que o castelo de Maria Antonieta. Finalmente, no cinema, no filme de Sofia Coppola. Também é muito menos conhecida do que Fontainebleau, Chantilly ou Versailles.

Descubra o tranquilo e bonito castelo de Champs sur-Marne, sua coleção de objetos dos séculos XVII e XVIII e seus jardins impecavelmente projetados.