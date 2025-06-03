Declaração de acessibilidade para o aplicativo Android da Île-de-France Mobilité

Status de conformidade

Para o aplicativo móvel Android da Île-de-France Mobilités, a taxa de conformidade com a norma EN 301 549, expressa pela porcentagem de critérios atendidos (soma dos critérios de conformidade dividida pelo número de critérios aplicáveis) é de 48% para a parte dedicada à informação do passageiro e 56% para a compra de um bilhete (cesta/bilhete).

A partir de 11 de abril de 2024, o aplicativo móvel Android da Île-de-France Mobilités, portanto, é considerado "não conforme" para a parte dedicada à "informação ao passageiro" e "parcialmente conforme" para a parte dedicada à compra de bilhetes de transporte.