Política de Acessibilidade de Rede

Publicado em

Plano diretor para acessibilidade, acessibilidade da rede de bondes e rodovias, material rodante e estações

O Plano Diretor de Acessibilidade

A acessibilidade de toda a cadeia de viagens foi tornada obrigatória pela lei de 11 de fevereiro de 2005 sobre direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania das pessoas com deficiência, alterada pela portaria de 26 de setembro de 2014.

A acessibilidade do transporte público diz respeito a veículos, estações ou paradas, informações para passageiros, bem como equipamentos. O objetivo é que pessoas com mobilidade reduzida possam entrar, se mover e usar todos os serviços como outros passageiros.

A Île-de-France Mobilités aprovou seu Plano Diretor de Acessibilidade em 2009 e seu Plano Diretor de Acessibilidade – Agenda Programada de Acessibilidade (SD'AP) em julho de 2015. Isso apresenta as orientações gerais e prioridades para tornar o serviço de transporte público acessível e, mais especificamente, o trabalho a ser realizado nas redes rodoviárias e ferroviárias.

De acordo com a portaria de 26 de setembro de 2014 que alterou a lei de 11 de fevereiro de 2005 sobre direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania para pessoas com deficiência, e em consulta com transportadores, autoridades locais e as associações envolvidas, a Île-de-France Mobilités propôs uma agenda programada de acessibilidade (SDA-Ad'AP ou Ad'AP) que estabelece um cronograma preciso para os trabalhos que ainda serão realizados nas redes ferroviárias e rodoviárias entre agora e 2024:

Acessibilidade do material rodante

Quando o material rodante é reformado ou renovado, ônibus, bondes, metrô e trens ficam acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Criação de espaços dedicados a pessoas com mobilidade reduzida, rampa de acesso, botão de emergência ao alcance, sinalização legível... Muitos equipamentos adaptados são instalados a bordo de ônibus, bondes, metrô e trens. O objetivo é permitir que todos os residentes da Île-de-France utilizem o transporte público.

Estações ferroviárias

A acessibilidade de uma estação consiste em tornar a cadeia de viagem acessível a todas as pessoas com mobilidade reduzida, da estrada ao trem. A remoção de obstáculos, a instalação de portas automáticas, bilheterias e máquinas de bilheteria acessíveis, a largura dos caminhos, mas também a adaptação ou criação de estruturas de passagem de trilhos (passarelas e passagens subterrâneas) com a criação de elevadores, a adaptação da altura das plataformas aos trens e a instalação de faixas de aviso nelas, além da atualização da iluminação, das informações sonoras e visuais constituem As principais obras. A rede de referência das estações SDA é composta por 268 estações: 209 estações SNCF e 65 estações RATP, 6 das quais são operadas conjuntamente pelos dois operadores. Essa rede de referência foi definida para cobrir quase 95% do tráfego ferroviário na região de Île-de-France.

No perímetro da RATP (RER A e RER B), a estação de Luxemburgo (RER B) foi disponibilizada em 2019. 64 estações estavam acessíveis até o final de 2019 e a última, Croix de Berny, será disponibilizada em 2021.

No perímetro da SNCF, 15 estações tiveram seus trabalhos concluídos em 2019 (Arpajon, Boussy-St-Antoine, Choisy-le-Roi, Corbeil-Essonnes, Epinay-sur-Orge, Ermont Halte, Fontainebleau – Avon, Garges – Sarcelles, Houdan, Le Stade, Maisons-Alfort – Alfortville, Nemours – St-Pierre, Pierrefitte-Stains, St-Gratien, La Barre Ormesson) e 5 estações em 2020 (Courbevoie, Juvisy, Montereau, Javel, Dourdan, Dourdan la Forêt). A isso deve ser acrescentada a estação Les Clairières-Verneuil, que foi disponibilizada como parte de outro programa.

Levando em conta as estações compartilhadas entre as duas operadoras, 177 estações estarão acessíveis no final de 2020. Note que 7 estações além das da SDA também estão acessíveis.

A inauguração em 2019 do novo ramal do bonde T4 em Clichy-Montfermeil, assim como a extensão do bonde T1 nas rotas Asnières-Quatre, também oferecem novas estações acessíveis aos usuários da região da Île-de-France.

Acessibilidade da rede de bondes e estradas

A rede de bondes é totalmente acessível de forma independente para pessoas em cadeiras de rodas.

Desde fevereiro de 2010, todas as 69 linhas da rede de ônibus de Paris são acessíveis a pessoas com deficiência. No restante da região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités trabalha com as autoridades locais para garantir a acessibilidade física das linhas, por um lado adquirindo material rodante que os torne acessíveis a pessoas em cadeiras de rodas e, por outro, financiando a acessibilidade dos pontos de parada.

A Île-de-France Mobilités financia os estudos diagnósticos e de desenvolvimento dos pontos de parada no valor de €300/stop, e o custo total do trabalho até 70%. Uma linha urbana operada por ônibus é declarada acessível quando 100% de seus veículos e 70% de suas paradas cumprem os padrões de acessibilidade e a equipe é treinada para receber e cuidar de pessoas com deficiência.