Política de Acessibilidade de Rede

O Plano Diretor de Acessibilidade

A acessibilidade de toda a cadeia de viagens foi tornada obrigatória pela lei de 11 de fevereiro de 2005 sobre direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania das pessoas com deficiência, alterada pela portaria de 26 de setembro de 2014.

A acessibilidade do transporte público diz respeito a veículos, estações ou paradas, informações para passageiros, bem como equipamentos. O objetivo é que pessoas com mobilidade reduzida possam entrar, se mover e usar todos os serviços como outros passageiros.

A Île-de-France Mobilités aprovou seu Plano Diretor de Acessibilidade em 2009 e seu Plano Diretor de Acessibilidade – Agenda Programada de Acessibilidade (SD'AP) em julho de 2015. Isso apresenta as orientações gerais e prioridades para tornar o serviço de transporte público acessível e, mais especificamente, o trabalho a ser realizado nas redes rodoviárias e ferroviárias.

De acordo com a portaria de 26 de setembro de 2014 que alterou a lei de 11 de fevereiro de 2005 sobre direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania para pessoas com deficiência, e em consulta com transportadores, autoridades locais e as associações envolvidas, a Île-de-France Mobilités propôs uma agenda programada de acessibilidade (SDA-Ad'AP ou Ad'AP) que estabelece um cronograma preciso para os trabalhos que ainda serão realizados nas redes ferroviárias e rodoviárias entre agora e 2024: