Declaração de acessibilidade para o aplicativo iOS da Île-de-France Mobilité

Publicado em

A Île-de-France Mobilités se compromete a tornar seus serviços online (internet, intranet, extranet e aplicativos móveis) acessíveis, de acordo com o Artigo 47 da Lei nº 2005-102 de 11 de fevereiro de 2005. Esta declaração de acessibilidade se aplica ao aplicativo móvel Île-de-France Mobilités para iOS.

Status de conformidade

Para o aplicativo móvel iOS da Île-de-France Mobilités, a taxa de conformidade com a norma EN 301 549, expressa pela porcentagem de critérios atendidos (soma dos critérios de conformidade dividida pelo número de critérios aplicáveis) é de 35% para a parte dedicada à informação ao passageiro e 54% para a compra de bilhetes de transporte (cesto/bilhetagem).

A partir de 8 de março de 2024, o aplicativo móvel iOS da Île-de-France Mobilités, portanto, é considerado "não conforme" para a parte dedicada à "informação para passageiros" e "parcialmente conforme" para a parte dedicada à compra de bilhetes de transporte.

Resultados do teste: informações sobre passageiros

A auditoria de conformidade realizada para a parte "Informações ao Passageiro" pela empresa Temesis, em 20 de fevereiro de 2024, revela que 35% dos critérios da norma EN 301 549 estão atendidos. Em detalhes:

  • O número de critérios de conformidade é: 9
  • O número de critérios de não conformidade é: 17
  • O número de critérios não aplicáveis é: 24

Resultados do teste: compra de um ingresso

A auditoria de conformidade realizada para a parte "Compra de um bilhete" pela empresa Temesis, em 8 de março de 2024, revela que 54% dos critérios da norma EN 301 549 estão atendidos. Em detalhes:

  • O número de critérios de conformidade é: 15
  • O número de critérios de não conformidade é: 13
  • O número de critérios não aplicáveis é: 22

Conteúdo não acessível

O conteúdo listado abaixo não é acessível pelos seguintes motivos:

Lista de não conformidades mencionadas para a seção "Informações ao Passageiro"

  1. Nível A - critério 1.1.1 - Conteúdo não textual
  2. Nível A - Critério 1.3.1 - Informação e Relacionamentos
  3. Nível A - Critério 1.3.3 - Características Sensoriais
  4. Nível AA - Critério 1.3.4 - Orientação
  5. Nível A - critério 1.4.1 - Uso da Cor
  6. Nível AA - Critério 1.4.3 - Contraste (Mínimo)
  7. Nível AA - critério 1.4.4 - Redimensionar o texto
  8. Nível AA - Critério 1.4.11 - Contraste Não-Texto
  9. Nível A - critério 2.1.1 - Teclado
  10. Nível A - Criterion 2.1.2 - Sem Armadilhas de Teclado
  11. Nível A - critério 2.2.2 - Pausar, Parar, Esconder
  12. Nível A - Critério 2.4.3 - Ordem de Foco
  13. Nível AA - Critério 2.4.6 - Títulos e Rótulos
  14. Nível A - critério 2.5.1 - Gesto do Ponteiro
  15. Nível A - Critério 3.3.1 - Identificação de Erro
  16. Nível A - Critério 3.3.2 - Rótulos ou Instruções
  17. Nível A - Critério 4.1.2 - Nome, Função, Valor

Lista de não conformidades mencionadas para a parte "Compra de um bilhete"

  1. Nível A - critério 1.1.1 - Conteúdo não textual
  2. Nível A - Critério 1.3.1 - Informação e Relacionamentos
  3. Nível AA - Critério 1.3.4 - Orientação
  4. Nível AA - Critério 1.4.3 - Contraste (Mínimo)
  5. Nível AA - critério 1.4.4 - Redimensionar o texto
  6. Nível AA - Critério 1.4.11 - Contraste Não-Texto
  7. Nível A - critério 2.1.1 - Teclado
  8. Nível A - critério 2.2.2 - Pausar, Parar, Esconder
  9. Nível A - Critério 2.4.3 - Ordem de Foco
  10. Nível AA - Critério 3.1.2 - Linguagem das Partes
  11. Nível A - Critério 3.3.2 - Rótulos ou Instruções
  12. Nível A - Critério 4.1.2 - Nome, Função, Valor
  13. Nível AA - Critério 4.1.3 - Mensagens de Status

Isenções devido a ônus desproporcional e conteúdo não sujeito à obrigação de acessibilidade

Sem conteúdo isento ou depreciado.

Estabelecimento desta declaração de acessibilidade

Esta declaração foi preparada em 16 de fevereiro de 2023. Depois, foi atualizado em 18 de outubro de 2023 e 8 de março de 2024.

Ambiente de teste

Os testes mais recentes foram realizados com a versão 8.0.0 do aplicativo móvel Île-de-France Mobilités para iOS, bem como com a versão 17.3.1 do iOS.

Telas que foram verificadas quanto à conformidade da parte "Informações ao Passageiro"

  1. Telas iniciais (6 telas)
  2. Crédito
  3. Direções: Tela Inicial
  4. Direções: Busca por Localização
  5. Instruções: Adicionar aos favoritos
  6. Rota: Lista de Resultados
  7. Rota: detalhe de um resultado
  8. Horários de funcionamento: Recepção
  9. Notícias de trânsito: Casa
  10. Informações de trânsito: detalhes das informações
  11. Conexão
  12. Login: Esqueci sua senha
  13. Login: Registro (4 etapas)
  14. Entre em contato conosco

Telas que foram sujeitas à verificação de conformidade para a parte "Compra de um ingresso"

  1. Tela de compra
  2. Tela de ingressos e passes
  3. Tela de login
  4. Tela do passe semanal Navigo
  5. Tela de confirmação de compra
  6. Tela de pagamento

Feedback e contato

Se você não conseguir acessar conteúdo ou serviço no aplicativo móvel Android da Île-de-France Mobilités, pode entrar em contato com seu gerente para ser direcionado a uma alternativa acessível ou para obter o conteúdo em outra forma.

Remédios

Esse procedimento deve ser usado no seguinte caso.

Você relatou ao gerente do aplicativo móvel iOS da Île-de-France Mobilités, um defeito de acessibilidade que impede você de acessar conteúdos ou um de seus serviços e não recebeu uma resposta satisfatória.

  • Escreva uma mensagem para o Defensor dos Direitos
  • Entre em contato com o delegado do Defensor dos Direitos da sua região
  • Envie uma carta pelo correio (grátis, não coloque selo)
    Defensor dos Direitos
    Resposta gratuita 71120
    75342 CEDEX de Paris 07