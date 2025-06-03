Declaração de acessibilidade para o aplicativo iOS da Île-de-France Mobilité

Status de conformidade

Para o aplicativo móvel iOS da Île-de-France Mobilités, a taxa de conformidade com a norma EN 301 549, expressa pela porcentagem de critérios atendidos (soma dos critérios de conformidade dividida pelo número de critérios aplicáveis) é de 35% para a parte dedicada à informação ao passageiro e 54% para a compra de bilhetes de transporte (cesto/bilhetagem).

A partir de 8 de março de 2024, o aplicativo móvel iOS da Île-de-France Mobilités, portanto, é considerado "não conforme" para a parte dedicada à "informação para passageiros" e "parcialmente conforme" para a parte dedicada à compra de bilhetes de transporte.