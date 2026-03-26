Declaração de acessibilidade para o serviço web "Getting around": parcialmente compatível

Esta declaração de acessibilidade se aplica ao serviço web: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/.

Além disso, e de acordo com o Decreto nº 2019-768 de 24 de julho de 2019, a Île-de-France Mobilités detalha a estratégia para tornar seus serviços digitais acessíveis nos seguintes documentos: · Plano de acessibilidade digital plurianual da Île-de-France Mobilités 2025-2028 · O plano de ação para acessibilidade digital de 2025

STATUS DE CONFORMIDADE

Este serviço web da Île-de-France Mobilités está parcialmente em conformidade com o marco de referência geral para melhorar a acessibilidade devido às não conformidades, isenções e derogações listadas abaixo.

RESULTADOS DOS TESTES

A auditoria de conformidade RGAA 4.1.2 realizada pela Temesis em novembro de 2024 revela que 55,74% dos critérios da RGAA são atendidos.

Em detalhes:

Número de critérios de conformidade: 34

Número de critérios de não conformidade: 27

Número de critérios não aplicáveis: 45

CONTEÚDO NÃO ACESSÍVEL

O conteúdo listado abaixo não é acessível pelos seguintes motivos:

Não conformidade

Lista de critérios de não conformidade:

Critério 1.1: Cada imagem que carrega informação tem uma alternativa textual? Critério 2.2: Para cada executivo com um ticket executivo, esse ticket executivo é relevante? Critério 3.1: Em cada página web, a informação não deve ser fornecida apenas por cor. Essa regra é respeitada? Critério 3.2: Em cada página web, o contraste entre a cor do texto e a cor do fundo é suficientemente alto (exceto em casos especiais)? Critério 3.3: Em cada página web, as cores usadas nos componentes da interface ou nos elementos gráficos que transportam informações são suficientemente contrastadas (exceto em casos especiais)? Critério 5.2: Para cada tabela de dados complexa com um resumo, ela é relevante? Critério 6.1: Cada link é explícito (exceto em casos especiais)? Critério 6.2: Cada página da web, cada link, tem um título? Critério 7.1: Cada script é compatível com tecnologias assistivas, se necessário? Critério 7.3: Cada script é controlável pelo teclado e por qualquer dispositivo de apontamento (exceto em casos especiais)? Critério 7.5: Em cada página web, as mensagens de status são corretamente renderizadas por tecnologias assistivas? Critério 8.6: Para cada página da web com um ticket de página, esse ticket é relevante? Critério 8.9: Em cada página web, as tags não devem ser usadas apenas para fins de apresentação. Essa regra é respeitada? Critério 9.1: Em cada página web, as informações são estruturadas pelo uso apropriado dos ingressos? Critério 9.2: Em cada página web, a estrutura do documento é consistente (exceto em casos especiais)? Critério 10.1: Folhas de estilo são usadas no site para controlar a apresentação das informações? Critério 10.2: Em cada página web, o conteúdo visível contendo informações permanece presente quando as folhas de estilo são desativadas? Critério 10.6: Em cada página da web, todo link de natureza pouco óbvia é visível em relação ao texto ao redor? Critério 10.7: Em cada página web, para cada elemento que recebe o foco, o foco é visível? Critério 10.7: Para cada página web, o conteúdo oculto deve ser ignorado por tecnologias assistivas? Critério 10.9: Em cada página web, as informações não devem ser fornecidas apenas por forma, tamanho ou posição. Essa regra é respeitada? Critério 11.1: Cada campo de formulário tem um rótulo? Critério 11.2: Cada rótulo está associado a um campo de formulário relevante (exceto em casos especiais)? Critério 11.5: Em cada forma, os campos da mesma natureza são agrupados, se necessário? Critério 11.8: Em cada forma, itens da mesma natureza em uma lista de escolhas agrupados de forma relevante? Critério 12.6: Áreas de agrupamento de conteúdo presentes em múltiplas páginas web (cabeçalho, navegação principal, conteúdo principal, rodapé e áreas de mecanismos de busca) podem ser alcançadas ou evitadas? Critério 12.8: Em cada página web, a ordem de tabulação é consistente?

Isenções devido ao ônus desproporcional

Lista de conteúdo não acessível deprezado por carga desproporcional: nenhum

Conteúdo não sujeito à obrigação de acessibilidade

Arquivos disponíveis em formatos de escritório publicados antes de 23 de setembro de 2018

Conteúdo de terceiros que não é financiado ou desenvolvido pela organização em questão e que não está sob seu controle: YouTube Video Player, Chatbot (Screeb)

ESTABELECIMENTO DESTA DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Esta declaração foi preparada em 7 de novembro de 2024.

Tecnologias usadas para a criação do site

HTML

CSS

Javascript

Ambiente de teste

Testes de página web foram realizados com as seguintes combinações de navegador web e leitor de tela:

Windows, NVDA 2024, Firefox 132

Windows, Tubarão 2024, Firefox 132

macOS, VoiceOver, Safari

Android nativo, TalkBack 15.1, Chrome

iOS, Narração, Safari

As seguintes ferramentas foram usadas na avaliação:

Verificador de contraste WCAG

HeadingsMap

Desenvolvedor web

Kit de Ferramentas ARC

Páginas do site que foram verificadas quanto à conformidade

Início: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/ Itinerário (com e sem mapa): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire Resultado de uma busca de rota entre Versailles Chantiers e Gare Montparnasse (apenas a aba ativa): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire/resultat?arrival=stop_area%3AIDFM%3A71139%7CStopArea%7CGare%20Montparnasse%7C75015%7CParis%2015e%20Arrondissement%7C598739.5044156743%7C2426923.749441864%7C75115&date=2024-11-07T11%3A50%3A00.000Z&departure=stop_area%3AIDFM%3A63880%7CStopArea%7CVersailles%20Chantiers%7C78000%7CVersailles%7C585222.6388102293%7C2421932.0115492465%7C78646&journeyProfil=10&mode=voiture&preferences=111111%7C11&sens=1 Horário dos trens: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/train Horário do ônibus: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus Resultados de uma busca por horários de ônibus para a linha 14 (Poissy - Les Mureaux / Keolis Seine et Oise Est): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus/line%3AIDFM%3AC02571?direction=1&line=line%3AIDFM%3AC02571%7C%7C14%7CBus%7C&transporter Informações sobre o trânsito do metrô: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/metro Informações sobre o trânsito de ônibus: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus Resultados de uma busca de informações de tráfego de ônibus para a linha 14 (Poissy - Les Mureaux / Collège Emile Zola, Vernouillet): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/detail/line%3AIDFM%3AC02 571

FEEDBACK E CONTATO

Se você não conseguir acessar conteúdo ou serviço, pode entrar em contato com o gerente do serviço web para ser direcionado a uma alternativa acessível ou para obter o conteúdo em outra forma: entre em contato com o referente de acessibilidade digital da Île-de-France Mobilités.

REMÉDIOS

Esse procedimento deve ser usado no seguinte caso.

Você relatou ao gerente do site um defeito de acessibilidade que impede que acesse qualquer conteúdo ou um dos serviços e não recebeu uma resposta satisfatória.