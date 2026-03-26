Declaração de acessibilidade para o serviço web "My Space": não compatível

Esta declaração de acessibilidade se aplica ao serviço web:

https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/.

Além disso, e de acordo com o Decreto nº 2019-768 de 24 de julho de 2019, a Île-de-France Mobilités detalha a estratégia para tornar seus serviços digitais acessíveis nos seguintes documentos:

STATUS DE CONFORMIDADE

Este serviço web da Île-de-France Mobilités não está em conformidade com o quadro geral de melhoria da acessibilidade porque não há resultados de auditoria válidos para medir a conformidade com os critérios de acessibilidade.

RESULTADOS DOS TESTES

Na ausência de uma auditoria de conformidade, não há resultados de testes.

CONTEÚDO NÃO ACESSÍVEL

Na ausência de auditoria, todo o conteúdo será considerado inacessível.

Conteúdo não sujeito à obrigação de acessibilidade

Na ausência de auditoria, nenhum conteúdo foi identificado como se estivesse fora do escopo da legislação aplicável.

ESTABELECIMENTO DESTA DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Esta declaração de acessibilidade foi emitida em 19 de março de 2025.

Tecnologias usadas para a criação do site

Na ausência de auditoria, nenhuma tecnologia foi utilizada.

Ambiente de teste

Na ausência de auditoria, nenhum ambiente de teste é identificado.

As seguintes ferramentas foram usadas na avaliação:

Na ausência de auditoria, nenhuma ferramenta é identificada.

Páginas do site que foram verificadas quanto à conformidade

Na ausência de auditoria, nenhuma página foi verificada quanto à conformidade.

FEEDBACK E CONTATO

Se você não conseguir acessar conteúdo ou serviço, pode entrar em contato com o gerente do serviço web para ser direcionado a uma alternativa acessível ou para obter o conteúdo em outra forma: entre em contato com o referente de acessibilidade digital da Île-de-France Mobilités.

REMÉDIOS

Esse procedimento deve ser usado no seguinte caso.

Você relatou ao gerente do site um defeito de acessibilidade que impede que acesse qualquer conteúdo ou um dos serviços e não recebeu uma resposta satisfatória.