Atualizado em 2025 December 19
Na noite do dia 31, você vai voltar conosco? Seu transporte está aberto a noite toda na véspera de Ano Novo!
Este ano, para a véspera de Ano Novo, não estrague sua noite olhando para o relógio. É hora de não voltar, muitas linhas ficam abertas a noite toda do dia 31! Pronto para celebrar 2026?
Atualizado em 2025 December 13
Abertura do Cabo C1 em 13 de dezembro: instruções para o 1º teleférico na Île-de-France
Desde sábado, 13 de dezembro de 2025, o C1 Cable recebeu seus primeiros passageiros. Este teleférico urbano, 100% acessível, agora conecta Créteil a Villeneuve-Saint-Georges. Preços, acessibilidade, instruções de uso: aqui está tudo o que você precisa...
Atualizado em 2025 December 08
Reembolso da Semana Navigo para alunos do 3º ano durante o estágio em uma empresa
Como parte da escolaridade, os alunos do 3º ano devem realizar um estágio de descoberta de uma semana em uma empresa. Para facilitar a mobilidade durante a duração deste curso obrigatório, a Île-de-France Mobilités decidiu reembolsar o passe Navigo Week...
Detentores de ingressos de temporada Scol'R Junior nos subúrbios periféricos: recebam seu passe Imagine R Junior de volta!
Para facilitar a mobilidade das crianças que assinam o Scol'R Junior nos subúrbios periféricos, a Île-de-France Mobilités está oferecendo reembolso total do passe imagine R Junior além desse bilhete de transporte.
Publicado em 2025 December 02
A Véligo Location está se reinventando com 19 novos modelos para testar e adotar
Em 2026: A Véligo Location, o serviço de aluguel de bicicletas de longo prazo na região de Paris, está ganhando variedade com 19 novos modelos para mobilidade ativa acessível a todos os residentes da Île-de-France. Na sela para descobrir as novas crianças...
Publicado em 2025 November 26
Trabalho em grande escala em 2026 para uma rede mais moderna e confortável
Île-de-France Mobilités, seus operadores (RATP, Transilien, SNCF Voyageurs) e SNCF Réseau realizarão trabalhos de modernização da rede no primeiro semestre do ano e durante todo o verão de 2026. Objetivo? Viagens mais confiáveis até 2030 para melhorar...
Publicado em 2025 November 25
O que ver e fazer em dezembro na Île-de-France?
Um mercado de Natal como nenhum outro, uma exposição para desvendar o verdadeiro do falso, uma caminhada no meio da floresta ou um mergulho na arte urbana ao longo do Canal Saint-Denis? A escolha é sua, com nossas quatro recomendações para aproveitar...
Atualizado em 2025 November 17
3117: vítima ou testemunha de assédio? Alerta
Você sabia? Para denunciar assédio no transporte, você não precisa ser um super-herói, tudo que precisa é de um polegar, um telefone e um número: 3117.