Ônibus noturnos: onze novas linhas na Île-de-France

O que são ônibus noturnos?

O ônibus está esperando o trem para te levar para casa!

Desde 2019, a Île-de-France Mobilités vem desenvolvendo as linhas de ônibus noturnas, um serviço que substitui as linhas regulares, à noite, antes do início do serviço Noctilien, para trazer os viajantes atrasados para casa, na saída da estação.

Um serviço projetado para facilitar para os moradores de Île-de-France percorrerem a última milha entre a estação e sua residência , facilitando o acesso às atividades de lazer da capital.

Ônibus noturnos, como funcionam?

Se os horários mudarem dependendo do território atendido, o modo de operação permanece o mesmo:

O ônibus está esperando passageiros na estação quando eles descem do trem,

quando eles descem do trem, Os passageiros embarcam, validam* e indicam ao motorista sua parada na área atendida,

na área atendida, O motorista ajusta sua rota de acordo com os pedidos dos passageiros a bordo.

Seu trem está atrasado?

O trem está atrasado? Não entre em pânico, o serviço de ônibus noturno se adapta à realidade do trânsito e espera na estação pela chegada do seu trem.

*todos os bilhetes de transporte na rede Île-de-France Mobilités operam em linhas de ônibus noturnas.