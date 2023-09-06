Ônibus noturnos: onze novas linhas na Île-de-France

Desde 2019, a Île-de-France Mobilités vem desenvolvendo um serviço de ônibus noturno nos subúrbios internos e externos. E neste verão, o serviço está evoluindo com onze novas linhas de ônibus noturnos criadas em cinco territórios da Île-de-France:

  • Roissy West
  • Roissy East
  • Pays de Montereau
  • Fontainebleau - Moret
  • Vale Loing - Nemours

O que são ônibus noturnos?

O ônibus está esperando o trem para te levar para casa!

Desde 2019, a Île-de-France Mobilités vem desenvolvendo as linhas de ônibus noturnas, um serviço que substitui as linhas regulares, à noite, antes do início do serviço Noctilien, para trazer os viajantes atrasados para casa, na saída da estação.

Um serviço projetado para facilitar para os moradores de Île-de-France percorrerem a última milha entre a estação e sua residência , facilitando o acesso às atividades de lazer da capital.

Ônibus noturnos, como funcionam?

Se os horários mudarem dependendo do território atendido, o modo de operação permanece o mesmo:

  • O ônibus está esperando passageiros na estação quando eles descem do trem,
  • Os passageiros embarcam, validam* e indicam ao motorista sua parada na área atendida,
  • O motorista ajusta sua rota de acordo com os pedidos dos passageiros a bordo.

Seu trem está atrasado?

O trem está atrasado? Não entre em pânico, o serviço de ônibus noturno se adapta à realidade do trânsito e espera na estação pela chegada do seu trem.

*todos os bilhetes de transporte na rede Île-de-France Mobilités operam em linhas de ônibus noturnas.

Ônibus noturnos: onze novas linhas criadas em cinco territórios da Île-de-France desde este verão

O serviço de ônibus noturno está se desenvolvendo na Île-de-France! Novas linhas estão aumentando o número de serviços de 25 para 36 em Île-de-France, descubra-as.

Roissy West

Criação de 3 novos ônibus noturnos em:

  • Goussainville
  • Gonesse
  • Garges-lès-Gonesse

Roissy East

Criação de 3 novos ônibus noturnos em:

  • Mitry-le-Neuf
  • Mitry-Claye
  • Villeparisis

Pays de Montereau

Criação de 2 novos serviços em:

  • Montereau Norte
  • Montereau Sul

Fontenainebleau - Moret

Criação de 2 novos ônibus noturnos em:

  • Fontainebleau-Avon
  • Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons

Vale do Loing – Nemours

Criação de um novo ônibus noturno em:

  • Nemours