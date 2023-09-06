Ônibus noturnos: onze novas linhas na Île-de-France
Desde 2019, a Île-de-France Mobilités vem desenvolvendo um serviço de ônibus noturno nos subúrbios internos e externos. E neste verão, o serviço está evoluindo com onze novas linhas de ônibus noturnos criadas em cinco territórios da Île-de-France:
- Roissy West
- Roissy East
- Pays de Montereau
- Fontainebleau - Moret
- Vale Loing - Nemours
O que são ônibus noturnos?
O ônibus está esperando o trem para te levar para casa!
Desde 2019, a Île-de-France Mobilités vem desenvolvendo as linhas de ônibus noturnas, um serviço que substitui as linhas regulares, à noite, antes do início do serviço Noctilien, para trazer os viajantes atrasados para casa, na saída da estação.
Um serviço projetado para facilitar para os moradores de Île-de-France percorrerem a última milha entre a estação e sua residência , facilitando o acesso às atividades de lazer da capital.
Ônibus noturnos, como funcionam?
Se os horários mudarem dependendo do território atendido, o modo de operação permanece o mesmo:
- O ônibus está esperando passageiros na estação quando eles descem do trem,
- Os passageiros embarcam, validam* e indicam ao motorista sua parada na área atendida,
- O motorista ajusta sua rota de acordo com os pedidos dos passageiros a bordo.
Seu trem está atrasado?
O trem está atrasado? Não entre em pânico, o serviço de ônibus noturno se adapta à realidade do trânsito e espera na estação pela chegada do seu trem.
*todos os bilhetes de transporte na rede Île-de-France Mobilités operam em linhas de ônibus noturnas.
Ônibus noturnos: onze novas linhas criadas em cinco territórios da Île-de-France desde este verão
O serviço de ônibus noturno está se desenvolvendo na Île-de-France! Novas linhas estão aumentando o número de serviços de 25 para 36 em Île-de-France, descubra-as.
Roissy West
Criação de 3 novos ônibus noturnos em:
- Goussainville
- Gonesse
- Garges-lès-Gonesse
Roissy East
Criação de 3 novos ônibus noturnos em:
- Mitry-le-Neuf
- Mitry-Claye
- Villeparisis
Pays de Montereau
Criação de 2 novos serviços em:
- Montereau Norte
- Montereau Sul
Fontenainebleau - Moret
Criação de 2 novos ônibus noturnos em:
- Fontainebleau-Avon
- Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons
Vale do Loing – Nemours
Criação de um novo ônibus noturno em:
- Nemours