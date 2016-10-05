10.000 novas vagas Park & Ride para estacionar seu carro e acessar facilmente as estações

O Park & Ride refere-se a uma vaga segura de estacionamento próxima a uma estação ou estação de trem-RER. Ele recebe usuários que usam o carro particular para acessar a rede de transporte público.

Em troca de uma assinatura (entre €0 e €40 por mês nos subúrbios externos), os usuários se beneficiam de uma vaga garantida de estacionamento em um ambiente limpo, bem cuidado e acessível, equipado com um sistema de segurança completo (dispositivos anti-intrusão, estacionamento anti-ilegal, videovigilância).