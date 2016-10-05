10.000 novas vagas Park & Ride para estacionar seu carro e acessar facilmente as estações
O Park & Ride refere-se a uma vaga segura de estacionamento próxima a uma estação ou estação de trem-RER. Ele recebe usuários que usam o carro particular para acessar a rede de transporte público.
Em troca de uma assinatura (entre €0 e €40 por mês nos subúrbios externos), os usuários se beneficiam de uma vaga garantida de estacionamento em um ambiente limpo, bem cuidado e acessível, equipado com um sistema de segurança completo (dispositivos anti-intrusão, estacionamento anti-ilegal, videovigilância).
Para os usuários regulares de Park & Rides, pense no Navigo!
O cartão Navigo permite acesso a vagas de estacionamento em certas cidades da região da Île-de-France , desde que você tenha um passe de transporte válido e uma assinatura Park and Ride.
Desenvolvimento de novos serviços opcionais
Outras medidas poderiam ser propostas, como estacionamento seguro para motocicletas motorizadas, empréstimo ou aluguel de bicicletas seguras para usuários de motocicletas motorizadas e/ou bicicletas (por exemplo, armazenamento de capacetes), armários, serviços de concierge, etc.
Mapa da localização das instalações de estacionamento e transporte em Île-de-France. Noroeste: meta de cerca de 23.000 assentos. Nordeste: objetivo de cerca de 24.000 lugares.