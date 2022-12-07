Park & Ride: 10.000 vagas adicionais até 2028

O carro e o transporte público são complementares para muitos moradores de Île-de-France que precisam pegar seu veículo emprestado todos os dias para chegar à estação mais próxima.

Com a ideia de facilitar a vida dos moradores de Île-de-France, incentivar a intermodalidade e pensar no transporte na lógica da "última milha", o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités votou, em 7 de dezembro de 2022, para continuar o programa de Estacionamento Etiquetado em 2022-2028.

Esse programa, lançado em 2016, possibilitou a construção de 21.695 vagas, incluindo 10.000 com o selo Île-de-France Mobilités, distribuídos em 77 estacionamentos na rede de transporte da Île-de-France.