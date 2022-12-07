Park & Ride: 10.000 vagas adicionais até 2028
Nossas instalações de estacionamento e transporte facilitam seu acesso ao transporte público. 10.000 vagas adicionais até o final de 2028. Grátis com um passe anual Navigo ou imagine R
O carro e o transporte público são complementares para muitos moradores de Île-de-France que precisam pegar seu veículo emprestado todos os dias para chegar à estação mais próxima.
Com a ideia de facilitar a vida dos moradores de Île-de-France, incentivar a intermodalidade e pensar no transporte na lógica da "última milha", o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités votou, em 7 de dezembro de 2022, para continuar o programa de Estacionamento Etiquetado em 2022-2028.
Esse programa, lançado em 2016, possibilitou a construção de 21.695 vagas, incluindo 10.000 com o selo Île-de-France Mobilités, distribuídos em 77 estacionamentos na rede de transporte da Île-de-France.
Quem pode se beneficiar das ofertas Park & Ride?
Com a ideia principal de oferecer vagas de estacionamento limpas e seguras próximas às estações de trem que otimizem as viagens diárias dos viajantes, assinantes ou não, esses estacionamentos oferecem tarifas vantajosas para todos e estacionamento gratuito para assinantes:
- Navigo Anual
- Imagine o R de 18+ anos
- Preços anuais para idosos da Navigo
10.000 novos espaços e uma abordagem mais responsável
Para atender às necessidades e considerações dos viajantes e alinhar com os requisitos ambientais e regulatórios (zona metropolitana de baixa emissão, lei climática, lei 3DS, etc.), o Park & Ride Label moldou o plano de construção deste novo programa sob o lema da mobilidade do futuro.
Entre os objetivos:
- Arquitetura urbana que limita a artificialização do solo
- Estações de recarga para veículos elétricos
- Tarifas preferenciais em dias de "pico de poluição" e nos fins de semana
Park-and-ride da estação de trem Combs-la-Ville - Quincy
Início das obras: 14 cidades e 6.000 novos espaços anunciados
A Île-de-France Mobilités anunciou os nomes das primeiras 14 estações que contarão com estacionamento e 6.000 vagas. Entre eles:
- Coulommiers (77)
- Ecouen- Ezanville (95)
- Goussainville (95)
- Tenente-Moissy (77)
- Melun (77)
- Palaiseau (91)
- Saint-Michel-sur-Orge (91)
- Savigny-le-Temple-Nandy (77)
- Torcy (77)
- Valmondois (95)
- Marolles-en-Hurepoix (91)
- Noisiel (77)
- Les Mureaux (78)
- Villepinte-Parc-Sausset (93)
Isso é uma boa notícia para todos os trabalhadores e moradores dos subúrbios internos e externos, que poderão trocar o carro para o RER ou o trem com mais facilidade e economizar tempo todos os dias!