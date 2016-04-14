142 estações na região de Île-de-France equipadas com um sistema de teleoperação até 2018

A operação remota permite que escadas rolantes, elevadores, portões de validação e iluminação sejam controlados a partir de um centro de operações. Hoje, eles só funcionam quando agentes estão presentes.

Amanhã, graças à teleoperação, eles operarão durante toda a duração do serviço. Após uma fase inicial de experimentação no Val d'Or (linha L), depois em 14 estações do RER B ao norte, o sistema será estendido para 142 estações da SNCF. 300 novas câmeras possibilitarão monitorar remotamente o funcionamento adequado e intervir em 200 elevadores, 112 escadas rolantes e 325 linhas de portões de validação.

Os 6 principais benefícios da teleoperação: