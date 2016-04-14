142 estações na região de Île-de-France equipadas com um sistema de teleoperação até 2018
A operação remota permite que escadas rolantes, elevadores, portões de validação e iluminação sejam controlados a partir de um centro de operações. Hoje, eles só funcionam quando agentes estão presentes.
Amanhã, graças à teleoperação, eles operarão durante toda a duração do serviço. Após uma fase inicial de experimentação no Val d'Or (linha L), depois em 14 estações do RER B ao norte, o sistema será estendido para 142 estações da SNCF. 300 novas câmeras possibilitarão monitorar remotamente o funcionamento adequado e intervir em 200 elevadores, 112 escadas rolantes e 325 linhas de portões de validação.
Os 6 principais benefícios da teleoperação:
- Redução do consumo de eletricidade em 5 milhões de kWh por ano, ou seja, o consumo anual de uma cidade de cerca de 50.000 habitantes (Annecy, por exemplo), desligando remotamente a estação ao final do serviço;
- Melhor disponibilidade de equipamentos graças à sua operação durante toda a duração do serviço (em algumas estações, o equipamento estará disponível o dobro do tempo), reinicialização mais rápida em caso de parada inoportuna (como reinício remoto de uma escada rolante, por exemplo) e melhor detecção de falhas. O centro de operações receberá um alerta em tempo real. A desmaterialização dos documentos de manutenção de equipamentos permitirá uma intervenção na estação mesmo que não haja agente, reduzindo assim o tempo necessário para retornar ao serviço;
- Maior disponibilidade de agentes (agentes de vendas em estações ou equipes de linha móvel). Livres das tarefas de manutenção, eles podem se concentrar novamente em sua missão principal: receber, informar e acompanhar passageiros. Eles receberão um alerta em tempo real, graças ao desenvolvimento de um aplicativo no smartphone, que permitirá que sejam muito mais responsivos.
- Um aumento esperado nas validações de cerca de 10% com validadores que agora funcionarão durante toda a duração do serviço;
- Melhorar indiretamente a segurança ao implantar 300 câmeras adicionais em elevadores, escadas rolantes e linhas de validação, que podem complementar a rede de câmeras existente;
- Melhor resposta às questões de acessibilidade da informação. A teleoperação, eventualmente, permitirá transmitir, em tempo real, o estado da disponibilidade de elevadores e escadas rolantes para pessoas com mobilidade reduzida (PRM).