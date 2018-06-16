16 de junho de 2018: a Regio 2N chega ao eixo Paris-Montereau da linha R

A implantação dos novos trens Regio 2N começou em dezembro passado na linha R, com 11 trens entregues no eixo Montereau-Melun via Héricy até o momento.

A partir de 18 de junho, 3 novos trens da Regio 2N circularão entre Paris-Gare de Lyon e Montereau, chegando a 19 trens até o final do verão. A partir de dezembro, novos trens serão gradualmente implantados entre Paris-Gare de Lyon e Montargis, para atender às necessidades de todos os 72.000 passageiros da linha.

A frota acabará consistindo em 42 trens, 100% financiados pela Île-de-France Mobilités, ao custo de 589 milhões de euros.