16 de junho de 2018: a Regio 2N chega ao eixo Paris-Montereau da linha R
A implantação dos novos trens Regio 2N começou em dezembro passado na linha R, com 11 trens entregues no eixo Montereau-Melun via Héricy até o momento.
A partir de 18 de junho, 3 novos trens da Regio 2N circularão entre Paris-Gare de Lyon e Montereau, chegando a 19 trens até o final do verão. A partir de dezembro, novos trens serão gradualmente implantados entre Paris-Gare de Lyon e Montargis, para atender às necessidades de todos os 72.000 passageiros da linha.
A frota acabará consistindo em 42 trens, 100% financiados pela Île-de-France Mobilités, ao custo de 589 milhões de euros.
O Regio 2N: um trem projetado para passageiros
Seja para trabalhar, ler, dormir ou conversar com seus vizinhos, o equipamento da Regio 2N Transilien oferece a todos a viagem que desejam. A presença de apoios de braço, tomadas de energia, mas também iluminação homogênea, permite que todos leram, descansem ou trabalhem. Para mais conforto no inverno, os hóspedes podem aproveitar o aquecimento e o ar-condicionado no verão.
Quem quiser trabalhar ou simplesmente carregar seu celular também poderá fazer isso graças às tomadas elétricas de 220v instaladas entre os assentos.
Vagas para bicicletas também estão disponíveis para passageiros que combinam trem e bicicleta em suas viagens diárias.
- Informações sobre passageiros: o viajante tem acesso a informações sobre sua viagem a qualquer momento, atualizações: nome e número de paradas, duração da viagem e possíveis conexões com outros trens, ônibus, bondes, metrôs.
- Acessibilidade: um trem 100% acessível projetado para facilitar o trajeto de pessoas com mobilidade reduzida, com acesso nivelado às plataformas ou alças presas ao assento. Esses desenvolvimentos beneficiarão todos os passageiros.
- Segurança: Para garantir a segurança dos passageiros em todas as áreas do trem, cada trem Regio 2N está equipado com 25 câmeras de vigilância. O Regio 2N é um trem chamado "boa" que permite fácil acesso de um carro para outro. Iluminação também foi adicionada às plataformas para reforçar a sensação de segurança.
Rotas dos novos trens Regio2N nas linhas N e R. 19 novos trens na linha D a partir do final de 2019. 42 novos trens na linha R até 2019. 73 novos trens na linha N até 2021. A Île-de-France Mobilités está financiando a renovação dos trens a 100%.
708 trens novos ou reformados entre 2016 e 2021