19 novos espaços Véligo na Île-de-France

Véligo

Véligo foi criado pela Île-de-France Mobilités para incentivar os passageiros a usarem suas bicicletas além do transporte público. Esse serviço se manifesta na instalação imediata das entradas das estações, de armários e/ou abrigos seguros com acesso livre.

Os armários são acessíveis com um cartão Navigo carregado com assinatura válida (Semana, Mês, Anual, imagine R, Solidarité Transport) e com uma assinatura anual do serviço Véligo de 10 a 30 euros. Até o momento, 25 vagas Véligo estão em serviço, ou seja, 1.616 vagas. O objetivo da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) é alcançar 20.000 espaços Véligo até 2020.