Île-de-France Mobilités e RATP estabeleceram 22 linhas de ônibus reservadas para funcionários hospitalares

Como lembrete:

Esses ônibus dedicados fazem parte das ações realizadas para facilitar o deslocamento dos cuidadores. Assim, a Île-de-France Mobilités reforçou 6 linhas de Transporte Responsivo à Demanda (Rambouillet (78), Houdan (78), Férolles (77), Jossigny (77), Nemours (77), Pontoise (95), Montereau (77)) e está assumindo diariamente seu papel como autoridade organizadora nessa crise de saúde excepcional. Ele sincroniza as ações de todos os operadores de transporte na região da Île-de-France, mantendo todas as linhas de transporte para que as pessoas que precisam trabalhar para garantir a continuidade das operações do nosso país neste período difícil possam fazê-lo sem dificuldade (profissionais de saúde, policiais, bombeiros, serviços públicos, farmacêuticos, funcionários que trabalham em supermercados, etc.). profissionais que atuam em setores estratégicos como produção agroalimentar, redes de energia, telecomunicações, água, seguranças, etc.). Os residentes de Île-de-France que não têm necessidade absoluta são convidados a ficar em casa.

A oferta regional de transporte é adaptada diariamente para manter o transporte regular ao longo do dia, com prioridade no atendimento aos hospitais e à infraestrutura de saúde.

O serviço de transporte prestado pela RATP neste período excepcional é possível graças ao comprometimento de todos os seus funcionários. Permite que outras funções essenciais da Nação permaneçam mobilizadas a serviço do povo francês (saúde e social, agroalimentar, energia, água, polícia, transporte de mercadorias, gestão de resíduos, etc.).

Nesse contexto de crise de saúde sem precedentes, o Grupo RATP está, antes de tudo, garantindo a segurança de sua equipe e passageiros. As instruções atualizadas regularmente do Governo para proteger funcionários e viajantes são implementadas para limitar a disseminação do vírus COVID-19.

