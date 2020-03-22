Île-de-France Mobilités e RATP estabeleceram 22 linhas de ônibus reservadas para funcionários hospitalares
Esse serviço foi construído e desenvolvido com a Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). É reservado exclusivamente para funcionários hospitalares, com um intervalo de um ônibus a cada 30 minutos em cada linha.
O objetivo é permitir que a equipe hospitalar chegue ao local de trabalho sem dificuldade. Esse serviço se soma à continuidade do serviço na rede Île-de-France, que manteve uma oferta, mesmo que reduzida, para permitir que outras funções fundamentais operem e viajem.
O horário de operação desse novo serviço de ônibus foi trabalhado com a AP-HP para se adequar às necessidades da equipe: 6h às 9h; 12h às 15h; 19h às 22h.
A Île-de-France Mobilités apoia a equipe de saúde, com 22 linhas de ônibus dedicadas, serviço prioritário para todas as unidades de saúde e 100 bicicletas com assistência elétrica da Véligo Location disponibilizadas para cuidadores.
Os 22 shuttles instalados para agentes da APHP também estão abertos a todos os profissionais de cuidados e saúde, como casas de repouso e clínicas particulares.
Para informar a equipe de enfermagem sobre essa nova oferta, foram criados horários especiais, linha por linha, que são enviados ao AP-HP para comunicação interna. Todos os horários das linhas estão disponíveis abaixo nesta página e no www.ratp.fr.
As medidas de precaução para passageiros e motoristas implementadas a bordo desses ônibus dedicados à equipe hospitalar são as mesmas das linhas regulares: janela antiagressão elevada; portão aberto na posição noturna; porta da frente fechada; Fita na parte traseira da cabine do motorista; embarcando passageiros pela porta dos fundos.
Ônibus Espacial Gare de Lyon. Serviços de transporte para a equipe hospitalar AP-HP.
Como lembrete:
Esses ônibus dedicados fazem parte das ações realizadas para facilitar o deslocamento dos cuidadores. Assim, a Île-de-France Mobilités reforçou 6 linhas de Transporte Responsivo à Demanda (Rambouillet (78), Houdan (78), Férolles (77), Jossigny (77), Nemours (77), Pontoise (95), Montereau (77)) e está assumindo diariamente seu papel como autoridade organizadora nessa crise de saúde excepcional. Ele sincroniza as ações de todos os operadores de transporte na região da Île-de-France, mantendo todas as linhas de transporte para que as pessoas que precisam trabalhar para garantir a continuidade das operações do nosso país neste período difícil possam fazê-lo sem dificuldade (profissionais de saúde, policiais, bombeiros, serviços públicos, farmacêuticos, funcionários que trabalham em supermercados, etc.). profissionais que atuam em setores estratégicos como produção agroalimentar, redes de energia, telecomunicações, água, seguranças, etc.). Os residentes de Île-de-France que não têm necessidade absoluta são convidados a ficar em casa.
A oferta regional de transporte é adaptada diariamente para manter o transporte regular ao longo do dia, com prioridade no atendimento aos hospitais e à infraestrutura de saúde.
O serviço de transporte prestado pela RATP neste período excepcional é possível graças ao comprometimento de todos os seus funcionários. Permite que outras funções essenciais da Nação permaneçam mobilizadas a serviço do povo francês (saúde e social, agroalimentar, energia, água, polícia, transporte de mercadorias, gestão de resíduos, etc.).
Nesse contexto de crise de saúde sem precedentes, o Grupo RATP está, antes de tudo, garantindo a segurança de sua equipe e passageiros. As instruções atualizadas regularmente do Governo para proteger funcionários e viajantes são implementadas para limitar a disseminação do vírus COVID-19.