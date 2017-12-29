200 trens novos ou renovados já entregues à rede Île-de-France
Além disso, desde 10 de dezembro, os horários das linhas A, L e J foram readaptados para garantir viagens mais confiáveis com trens pontuais, além de uma oferta simplificada e legível, melhor adequada às necessidades de viagem dos passageiros e a um número crescente de passageiros.
2017 também marcou a inauguração da nova linha expressa Tram 11 para um novo número de 60.000 passageiros diários. No final de 2018, o Bonde 3 será estendido 4,3 km ao norte entre Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières.
Em 2018, a Île-de-France Mobilités continua implementando grandes projetos de investimento para melhorar a regularidade na linha A com SNCF Transilien e RATP, já que todos os trens do trecho central estarão equipados com pilotagem automática até o final de 2018. A RATP e a SNCF também estabelecerão um único centro de comando (CCU) nesta linha a partir de dezembro de 2018 para melhorar a tomada de decisões e centralizar a informação dos passageiros. Como lembrete, quando foi implementada no RER B, essa medida permitiu ganhar quase 6 pontos em pontualidade.
A partir de janeiro de 2018, a rede ferroviária continuará passando por uma reformulação, recebendo o 200º trem entre os 708 trens novos ou renovados previstos no programa de renovação do material rodante, ou seja, quase 30% dos compromissos assumidos como parte da Revolução dos Transportes iniciada por Valérie Pécresse.