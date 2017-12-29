200 trens novos ou renovados já entregues à rede Île-de-France

Além disso, desde 10 de dezembro, os horários das linhas A, L e J foram readaptados para garantir viagens mais confiáveis com trens pontuais, além de uma oferta simplificada e legível, melhor adequada às necessidades de viagem dos passageiros e a um número crescente de passageiros.

2017 também marcou a inauguração da nova linha expressa Tram 11 para um novo número de 60.000 passageiros diários. No final de 2018, o Bonde 3 será estendido 4,3 km ao norte entre Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières.