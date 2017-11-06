29 reforços e modificações de linha nos subúrbios externos

Uma oferta reforçada de ônibus para os subúrbios externos

As 29 linhas de ônibus relacionadas irrigam os departamentos de Seine-et-Marne, Val-d'Oise e Yvelines. Eventualmente, 158 linhas serão gradualmente revisadas ou fortalecidas para criar uma rede de ônibus equilibrada para toda a Île-de-France.

O projeto, financiado pela Île-de-France Mobilités com uma arrecadação de €35 milhões por ano, envolve: