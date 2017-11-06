29 reforços e modificações de linha nos subúrbios externos
"O ônibus é uma das pedras angulares para melhorar a mobilidade na Île-de-France. Isso é especialmente verdade para a Grande Couronne, onde frequentemente é a principal oferta de transporte público acessível para os moradores de Île-de-France. A entrada em vigor do reforço da oferta nessas 29 linhas é o resultado de um longo processo de consulta pública e parceria com as autoridades locais para melhorar o dia a dia dos passageiros", explica Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região.
Uma oferta reforçada de ônibus para os subúrbios externos
As 29 linhas de ônibus relacionadas irrigam os departamentos de Seine-et-Marne, Val-d'Oise e Yvelines. Eventualmente, 158 linhas serão gradualmente revisadas ou fortalecidas para criar uma rede de ônibus equilibrada para toda a Île-de-France.
O projeto, financiado pela Île-de-France Mobilités com uma arrecadação de €35 milhões por ano, envolve:
- Aumento da oferta e frequência nos horários de pico para melhorar as condições de conforto dos passageiros
- Reforços em horários de menor pico durante a semana e fins de semana para melhor atender às necessidades nesses períodos
- Criação dos serviços noturnos
- Extensões de linha
- Criação de novas linhas
Ônibus elétricos para a rede de Argenteuil
Essa reforma profunda faz parte da gradual transição energética dos ônibus na região de Île-de-France, inovando com veículos modernos e mais limpos.
Nesse sentido, a linha 1 entre Gare d'Argenteuil e Gare de Sartrouville será equipada com 8 ônibus 100% elétricos.