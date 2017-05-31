3 bilhões de euros para transformar as estações da Île-de-France
Île-de-France possui nada menos que 455 estações de trem cruzadas diariamente pelos trens RER e Transilien, da rede de transporte público mais densa do mundo. A adaptação e modernização dessas estações às necessidades dos passageiros do século XXI é um verdadeiro desafio que Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités, escolheu assumir.
"A renovação de nossas estações é essencial como parte da 'Revolução do Transporte' que eu iniciei", ela explica, "porque a estação de hoje e de amanhã não é mais apenas um lugar onde as pessoas vêm pegar seus trems. Por isso, decidi lançar um plano amplo de ação e investimento para estações modernas, seguras e mais acolhedoras para os passageiros."
Estações modernizadas e seguras até 2025
O esforço de renovação está em andamento em mais de 150 estações onde estão em andamento ou em estudo para embelezamento de estruturas, melhoria do tráfego (construção de passarelas ou túneis para cruzar as plataformas), melhoria dos fluxos e da informação aos passageiros graças a mais sinalização e proteções. A prioridade é dada às principais estações nos subúrbios externos.
Além disso, uma das prioridades é tornar as estações acessíveis para pessoas com deficiência. O trabalho necessário está, portanto, em andamento para um orçamento de 1,4 bilhão de euros, para que 266 estações estejam acessíveis até 2025.
100% das estações ferroviárias estarão totalmente protegidas por vídeo até 2021. Todos eles também estarão sob controle automático, ou seja, fechados por portões de validação de bilhetes, em 2021. A presença humana, essencial na estação, é reforçada este ano com 700 agentes de segurança adicionais destacados no campo.
Novas estações focaram em intermodalidade e serviços de passageiros
A Île-de-France Mobilités decidiu investir na criação de 150 espaços confortáveis e aquecidos conectados em estações este ano, equipados com tomadas elétricas e Wi-Fi gratuito. Além disso, 120 estações, ou seja, todas as estações com mais de 5.000 passageiros por dia, estarão equipadas com banheiros até 2021, em comparação com apenas 46 atualmente.
Como um centro de mobilidade, as novas estações ferroviárias devem facilitar conexões com outros meios tradicionais de transporte (ônibus, carros, bicicletas, etc.) e com modos mais alternativos (carona, compartilhamento de carros, bicicletas elétricas, etc.). Para isso, a Île-de-France Mobilités incentiva o uso de bicicletas como meio de alimentação da estação, com a criação de 20.000 vagas de estacionamento seguro em Véligo até 2020, além do lançamento iminente de um serviço regional de aluguel de longo prazo para bicicletas com assistência elétrica.
O carro não foi esquecido, já que 10.000 vagas adicionais de estacionamento no Park & Ride foram criadas para 2021. O carpooling também é incentivado, especialmente com a integração do recurso de carona no planejador de rotas de transporte público do Vianavigo.
Por fim, soluções inovadoras de transporte público serão gradualmente adicionadas à oferta existente, especialmente com a próxima experimentação de veículos autônomos na Esplanada de Paris La Défense para a última milha de viagem, onde ônibus convencionais não podem circular.
As estações rodoviárias de Île-de-France tornam-se estações de ônibus elétricos
O ônibus é o meio de transporte mais utilizado pelos moradores de Île-de-France. A reabilitação e transformação das estações de ônibus na região da Île-de-France é, portanto, um passo essencial na "Revolução dos Transportes" para oferecer melhor qualidade de serviço aos passageiros.
As novas estações Eco-Bus devem melhorar o conforto de espera pelos usuários, fortalecer sua sensação de segurança e proporcionar a eles uma visão geral e legibilidade melhores da estação. Esse programa de renovação e criação envolverá 52 Eco-estações ao longo de 10 anos, com um orçamento de 200 milhões de euros, a uma taxa de cerca de 5 por ano. Atualmente, dois projetos estão em estudo com a rodoviária Château de Vincennes e a estação rodoviária Gare de Lyon (rue de Bercy).