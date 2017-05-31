3 bilhões de euros para transformar as estações da Île-de-France

Île-de-France possui nada menos que 455 estações de trem cruzadas diariamente pelos trens RER e Transilien, da rede de transporte público mais densa do mundo. A adaptação e modernização dessas estações às necessidades dos passageiros do século XXI é um verdadeiro desafio que Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités, escolheu assumir.

"A renovação de nossas estações é essencial como parte da 'Revolução do Transporte' que eu iniciei", ela explica, "porque a estação de hoje e de amanhã não é mais apenas um lugar onde as pessoas vêm pegar seus trems. Por isso, decidi lançar um plano amplo de ação e investimento para estações modernas, seguras e mais acolhedoras para os passageiros."