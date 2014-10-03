3 novos espaços Véligo no final de 2014 em Île-de-France
Estação Val d'Europe – RER A (Seine-et-Marne)
O objetivo: desenvolver uma área de Véligo no acesso oeste à estação, composta por um armário com 56 vagas seguras e 12 vagas de acesso livre.
Além dos equipamentos habituais, este armário Véligo também é equipado com uma bomba de inflação elétrica e 6 vagas para bicicletas assistidas eletricamente.
Estações Argenteuil e Val d'Argenteuil – Linha J (Val-d'Oise)
Dois abrigos Véligo foram instalados na estação Argenteuil. Esses abrigos, com 30 vagas cada, estão instalados no pátio da estação, Place Sémard e no Impasse des Buchettes, saída "Orgemont". Esses 60 novos espaços são adicionados aos 36 já existentes.
Na estação Val d'Argenteuil, serão criados 30 espaços de acesso livre e 30 compartimentos seguros para armários. Esse espaço de Véligo está instalado na entrada norte da estação (Boulevard de la Résistance).