3 novos espaços Véligo no final de 2014 em Île-de-France

Estação Val d'Europe – RER A (Seine-et-Marne)

O objetivo: desenvolver uma área de Véligo no acesso oeste à estação, composta por um armário com 56 vagas seguras e 12 vagas de acesso livre.

Além dos equipamentos habituais, este armário Véligo também é equipado com uma bomba de inflação elétrica e 6 vagas para bicicletas assistidas eletricamente.