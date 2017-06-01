350.000 contas online no Navigo

No espaço pessoal, o usuário encontrará os passes mensais e semanais do Navigo, Navigo imagine R ou Navigo Annual que estão em processo de assinatura ou já carregados no cartão Navigo. Se eles são pais que pagam pelo Navigo Imagine R Passes para seus filhos, eles poderão encontrá-los na mesma conta online. No entanto, o sistema não permite encontrar passes comprados em um cartão Navigo Découverte, pois os usuários desse cartão não estão registrados no banco de dados de clientes do Navigo.

Esses serviços são gerenciados pela GIE Comutitres, no site jegeremacartenavigo.fr acessível pelo site navigo.fr.

Principais serviços