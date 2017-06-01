350.000 contas online no Navigo
No espaço pessoal, o usuário encontrará os passes mensais e semanais do Navigo, Navigo imagine R ou Navigo Annual que estão em processo de assinatura ou já carregados no cartão Navigo. Se eles são pais que pagam pelo Navigo Imagine R Passes para seus filhos, eles poderão encontrá-los na mesma conta online. No entanto, o sistema não permite encontrar passes comprados em um cartão Navigo Découverte, pois os usuários desse cartão não estão registrados no banco de dados de clientes do Navigo.
Esses serviços são gerenciados pela GIE Comutitres, no site jegeremacartenavigo.fr acessível pelo site navigo.fr.
Principais serviços
- Acesso à lista de pacotes válidos no seu espaço pessoal, assim como a todos os pacotes vinculados ao mesmo pagador
- Edição de um certificado de valor único para o reembolso de 50% do empregador.
- Alteração de dados de cliente e bancos para clientes que usam débito direto ou cartão de crédito
- Regularização de dívidas não pagas
- Assinatura anual do Navigo com débito direto.
- Possibilidade de assinar e renovar o passe anual Navigo em dinheiro por cartão de crédito (a partir do final de 2017)
- Suspensão/retomada online de um passe Navigo Anuel com descarregamento/carregamento do cartão em um terminal ou estação (evita ir à agência/balcão) - (a partir do final de 2017)
- Peça um novo cartão em caso de perda ou roubo e envie pelo correio (possibilidade de coleta no balcão, RATP e agência SNCF a partir do final de 2018)
- Declaração de não recebimento do cartão e envio de um novo cartão
- Submissão de comprovante de bolsa para se beneficiar da taxa de bolsa dos pacotes Imagine R
- Encomendando um novo cartão Bom negócio para assinantes do Imagine R
- Se você tiver um leitor de carregamento conectado ao seu PC via porta USB, compre e coloque seu cartão Navigo com passes mensais-semanais (Navigo ou TST). Pagamento online por cartão de crédito.
- Solicite transporte gratuito ou com desconto da Solidarité.
Novos serviços online no navigo.fr:
- Escolha meu pacote: Assistência na escolha de um bilhete de transporte de acordo com seus desejos, necessidades e hábitos
- Organize minhas viagens: Encontre meu roteiro com a ViaNavigo
- Gerencie meu passe: Crie meu espaço pessoal, faça meu pedido, recarregue meu passe, declare a perda do passe, minha primeira assinatura do Navigo Annual, atualize meus dados bancários, obtenha um certificado de passe para meu empregador e, a partir do final de 2017, renovo ou suspendo meu passe anual