5 novas linhas Noctilien reforçadas
Reforço das linhas N22, N41, N44, N62, N63
As 48 linhas da rede de ônibus Noctilien circulam todas as noites das 00h30 às 05h30 pelos principais eixos ferroviários da Île-de-France. O plano de desenvolvimento da rede Noctilien, com um custo anual de cerca de €12 milhões, começou em maio de 2017 e será finalizado em 2018.
Novas linhas também serão criadas até 2019-2020 para melhorar a cobertura de toda a Île-de-France.
Linha N22: PARIS (Châtelet) – JUVISY-SUR-ORGE (Juvisy-sur-Orge RER)
A linha N22 atende os municípios de Paris, Villejuif, Thiais, Chevilly-Larue, Orly / Paray, Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge.
Sua frequência é aumentada à noite, de segunda a domingo, durante todo o ano, para garantir 3 passagens por hora e por direção.
Linha N41: PARIS (Gare de l'Est) – VILLEPARISIS – MITRY-MORY (Villeparisis – Mitry-le-Neuf RER)
A linha N41 atende os municípios de Paris, Pantin, Bobigny, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte, Vaujours e Mitry-Mory.
Sua frequência é aumentada à noite :
- de segunda a sexta-feira, durante todo o ano, para garantir 2 passagens por hora e por direção
- aos sábados e domingos, durante todo o ano, para garantir 3 passagens por hora e por direção
Linha N44: PARIS (Gare de l'Est) – SARCELLES (Garges – Estação Sarcelles)
A linha N44 atende os municípios de Paris, Saint-Ouen, Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains e Sarcelles.
Sua frequência é aumentada à noite, aos sábados e domingos, durante todo o ano, para garantir uma frequência de 24 minutos.
Linha N62: PARIS (Gare Montparnasse) – LE-PLESSIS-ROBINSON (Robinson RER)
A linha N62 atende os municípios de Paris, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Clamart, Châtillon e Le Plessis Robinson.
Sua frequência é aumentada à noite :
- de segunda a sexta-feira, durante todo o ano, para garantir 2 travessias por hora e por direção
- aos sábados e domingos, durante todo o ano, para garantir 3 travessias por hora e por direção
Linha N63: PARIS (Gare Montparnasse) – MASSY-PALAISEAU (Massy-Palaiseau RER)
A linha N63 atende os municípios de Paris, Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry, Verrière le Buisson e Massy.
Sua frequência é aumentada à noite :
- de segunda a sexta-feira, durante todo o ano, para garantir 2 travessias por hora e por direção
- aos sábados e domingos, durante todo o ano, para garantir 3 travessias por hora e por direção