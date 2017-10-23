5 novas linhas Noctilien reforçadas

Ônibus Noctilien, linha N 31 no ponto Gare de Lyon, Paris
Noctilien (Irisbus Citelis) na Gare de Lyon, Paris, em março de 2012. Rue de Bercy. Linha N 31.

Reforço das linhas N22, N41, N44, N62, N63

As 48 linhas da rede de ônibus Noctilien circulam todas as noites das 00h30 às 05h30 pelos principais eixos ferroviários da Île-de-France. O plano de desenvolvimento da rede Noctilien, com um custo anual de cerca de €12 milhões, começou em maio de 2017 e será finalizado em 2018.

Novas linhas também serão criadas até 2019-2020 para melhorar a cobertura de toda a Île-de-France.

Linha N22: PARIS (Châtelet) – JUVISY-SUR-ORGE (Juvisy-sur-Orge RER)

A linha N22 atende os municípios de Paris, Villejuif, Thiais, Chevilly-Larue, Orly / Paray, Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge.

Sua frequência é aumentada à noite, de segunda a domingo, durante todo o ano, para garantir 3 passagens por hora e por direção.

Linha N41: PARIS (Gare de l'Est) – VILLEPARISIS – MITRY-MORY (Villeparisis – Mitry-le-Neuf RER)

A linha N41 atende os municípios de Paris, Pantin, Bobigny, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte, Vaujours e Mitry-Mory.

Sua frequência é aumentada à noite :

  • de segunda a sexta-feira, durante todo o ano, para garantir 2 passagens por hora e por direção
  • aos sábados e domingos, durante todo o ano, para garantir 3 passagens por hora e por direção

Linha N44: PARIS (Gare de l'Est) – SARCELLES (Garges – Estação Sarcelles)

A linha N44 atende os municípios de Paris, Saint-Ouen, Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains e Sarcelles.

Sua frequência é aumentada à noite, aos sábados e domingos, durante todo o ano, para garantir uma frequência de 24 minutos.

Linha N62: PARIS (Gare Montparnasse) – LE-PLESSIS-ROBINSON (Robinson RER)

A linha N62 atende os municípios de Paris, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Clamart, Châtillon e Le Plessis Robinson.

Sua frequência é aumentada à noite :

  • de segunda a sexta-feira, durante todo o ano, para garantir 2 travessias por hora e por direção
  • aos sábados e domingos, durante todo o ano, para garantir 3 travessias por hora e por direção

Linha N63: PARIS (Gare Montparnasse) – MASSY-PALAISEAU (Massy-Palaiseau RER)

A linha N63 atende os municípios de Paris, Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry, Verrière le Buisson e Massy.

Sua frequência é aumentada à noite :

  • de segunda a sexta-feira, durante todo o ano, para garantir 2 travessias por hora e por direção
  • aos sábados e domingos, durante todo o ano, para garantir 3 travessias por hora e por direção