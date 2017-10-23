5 novas linhas Noctilien reforçadas

Reforço das linhas N22, N41, N44, N62, N63

As 48 linhas da rede de ônibus Noctilien circulam todas as noites das 00h30 às 05h30 pelos principais eixos ferroviários da Île-de-France. O plano de desenvolvimento da rede Noctilien, com um custo anual de cerca de €12 milhões, começou em maio de 2017 e será finalizado em 2018.

Novas linhas também serão criadas até 2019-2020 para melhorar a cobertura de toda a Île-de-France.