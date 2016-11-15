52 novos trens para os trens Île-de-France da rede de estações Paris Saint-Lazare
Trens mais eficientes em uma infraestrutura readaptada
Hoje, mais de 517.000 usuários viajam diariamente nas linhas J e L, que atendem 93 estações. A maior parte da frota existente dessas duas linhas, no noroeste da região da Île-de-France, está envelhecida e ultrapassa a vida útil máxima de 40 anos recomendada pela Île-de-France Mobilités, e, portanto, precisa ser renovada.
Além disso, a chegada do Francilien à linha rapidamente se traduz em um salto no desempenho em termos de pontualidade dos trens, especialmente graças ao seu nível de confiabilidade.
Para atender às expectativas dos moradores de Île-de-France
"A aquisição desses 52 novos trens demonstra claramente que o processo de renovação dos trens da rede Île-de-France está em andamento. É urgente responder rapidamente às expectativas dos moradores da Île-de-France por mais conforto, desempenho, modernidade e regularidade nos trens que utilizam diariamente", diz Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités.
Um trem adaptado à rede Île-de-France
Um total de 134 trens circularão na rede Paris Saint Lazare.
O trem Île-de-France já equipou parcialmente as linhas L (em Cergy) e J (em Ermont-Eaubonne e Pontoise), onde demonstrou seu desempenho nessa área particularmente densa da rede, especialmente devido à saturação da infraestrutura e à interação com o RER A.
A chegada desse novo material rodante também foi acompanhada por adaptações e melhorias feitas na rede pela SNCF.
Até 2018, uma ou duas fases opcionais do contrato serão ativadas para permitir o equipamento completo da rede Paris St Lazare com novos equipamentos e a implantação de residentes de Île-de-France no ramal Paris-Provins da linha P, que será eletrificada.