52 novos trens para os trens Île-de-France da rede de estações Paris Saint-Lazare

Um trem adaptado à rede Île-de-France

Um total de 134 trens circularão na rede Paris Saint Lazare.

O trem Île-de-France já equipou parcialmente as linhas L (em Cergy) e J (em Ermont-Eaubonne e Pontoise), onde demonstrou seu desempenho nessa área particularmente densa da rede, especialmente devido à saturação da infraestrutura e à interação com o RER A.

A chegada desse novo material rodante também foi acompanhada por adaptações e melhorias feitas na rede pela SNCF.

Até 2018, uma ou duas fases opcionais do contrato serão ativadas para permitir o equipamento completo da rede Paris St Lazare com novos equipamentos e a implantação de residentes de Île-de-France no ramal Paris-Provins da linha P, que será eletrificada.