70 estações equipadas com áreas de espera conectadas

70 estações foram equipadas com esses espaços de microtrabalho conectados, aquecidos e confortáveis. Esses espaços ficam o mais próximos possível do coração das estações e sempre com telas de informações à vista, para não perder seu ônibus ou trem! Eles estão disponíveis para passageiros que podem trabalhar, navegar na Internet ou recarregar seus equipamentos eletrônicos.

Esses 70 espaços conectados completam a rede de espaços de coworking instalada em Île-de-France. Você pode encontrar todas as vagas disponíveis na região no https://www.iledefrance.fr/coworking.