784 novas vagas de estacionamento em Véligo para o Val-de-Marne

Esse novo investimento faz parte da abordagem da Île-de-France Mobilités para colocar os moradores de Île-de-France na sela e incentivar o ciclismo em suas viagens diárias de casa até a estação. Para isso, serão criadas 20.000 vagas adicionais de estacionamento em Véligo até 2021. Atualmente, 85 armários seguros para bicicletas e abrigos para bicicletas Véligo com acesso livre nas proximidades das estações já estão em operação ou programados nos próximos meses, ou seja, 7.000 vagas. Os 784 novos lugares nos abrigos de Véligo serão adicionados aos 976 já existentes no Val-de-Marne. Essas vagas de estacionamento para bicicletas nos abrigos serão de acesso livre.

Para Stéphane Beaudet, vice-presidente da Île-de-France Mobilités e da região da Île-de-France: "Se quisermos que mais moradores da Île-de-France deixem seus carros na garagem, eles devem poder usar suas bicicletas para viagens curtas, até a estação ou para o trabalho quando possível. O objetivo do Véligo é ter um local de fácil acesso para estacionar sua bicicleta com segurança. O Val-de-Marne já é o departamento mais bem equipado da região. A partir de 2018, quase dobraremos o número de vagas existentes para alcançar 1800 vagas de estacionamento em Véligo distribuídas em 51 estações e estações."

Essas vagas de estacionamento serão distribuídas em 23 estações e estações em Val-de-Marne. Esses abrigos de acesso autônomo são:

localizada a menos de 70 m de prédios ou plataformas de passageiros,

equipado com postes suspensos de 3 pontos,

abrigado e iluminado.

As primeiras obras começarão no início de 2018, com a comissão dos espaços escalonada entre 2018 e 2019.

O custo de decoração dos abrigos, que ascende a aproximadamente €1.166.800 sem impostos, é financiado pela Île-de-France Mobilités em 70% e 30% pelo Departamento de Val-de-Marne. A autoridade organizadora deseja desenvolver soluções para ciclismo e todas as novas soluções de mobilidade para facilitar as viagens e se adaptar às necessidades de todos e de cada território.

