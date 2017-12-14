80 estações equipadas com novas áreas de espera conectadas

A Île-de-France Mobilités decidiu equipar 80 estações adicionais com espaços conectados que oferecem acesso Wi-Fi gratuito e tomadas de autoatendimento para carregar seu telefone!

Área de espera conectada na estação, mapa 3D visto de cima
Uma área de espera conectada na estação para passageiros

Um espaço de concentração, um espaço inteligente, um espaço dinâmico

Durante 2017, 70 estações foram equipadas com esses espaços de microtrabalho conectados, aquecidos e confortáveis. Portanto, a Île-de-France Mobilités continua nessa direção ao equipar 80 estações adicionais em toda a região. Esses espaços, de 2 m2 (sistema de terminais) a 50 m2, estão localizados o mais próximo possível do coração das estações e sempre com telas de informações à vista, para não perder seu ônibus ou trem! Eles estão disponíveis para passageiros que podem trabalhar, navegar na Internet ou recarregar seus equipamentos eletrônicos.

A SNCF Gares & Connexions é responsável pela implementação deste programa, que é totalmente financiado pela Île-de-France Mobilités.

Espaço de trabalho conectado na estação para passageiros
Trabalho e Estação, espaços de trabalho nas estações

Work & Station, onde você pode trabalhar, conectar e recarregar suas baterias