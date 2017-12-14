80 estações equipadas com novas áreas de espera conectadas

Durante 2017, 70 estações foram equipadas com esses espaços de microtrabalho conectados, aquecidos e confortáveis. Portanto, a Île-de-France Mobilités continua nessa direção ao equipar 80 estações adicionais em toda a região. Esses espaços, de 2 m2 (sistema de terminais) a 50 m2, estão localizados o mais próximo possível do coração das estações e sempre com telas de informações à vista, para não perder seu ônibus ou trem! Eles estão disponíveis para passageiros que podem trabalhar, navegar na Internet ou recarregar seus equipamentos eletrônicos.

A SNCF Gares & Connexions é responsável pela implementação deste programa, que é totalmente financiado pela Île-de-France Mobilités.