A partir de 16 de maio, o uso de máscaras é fortemente recomendado no transporte público

É oficial: o uso de máscaras não será mais obrigatório no transporte público a partir de segunda-feira, 16 de maio de 2022. Olivier Véran, Ministro da Saúde, anunciou isso ao final do Conselho de Ministros em 11 de maio.

Não é mais obrigatório, certamente, mas ainda é fortemente recomendado. Porque, diante de uma pandemia que está em forte declínio, mas ainda está ativa, a máscara continua sendo a melhor ferramenta para proteger uns aos outros.

Então, no trem, no metrô, no bonde ou no ônibus, vamos manter nossos bons hábitos.