Acessibilidade das estações: SNCF relança trabalhos a pedido de Valérie Pécresse
O adiamento da acessibilidade de várias estações na região da Île-de-France
Durante o verão de 2017, a SNCF Réseau informou a Île-de-France Mobilités e os prefeitos dos municípios de várias estações envolvidas (em particular Savigny-le-Temple-Nandy, Survilliers Fosses, Goussainville, Le Mée, Cesson) sobre o atraso significativo nas obras que permitia o acesso a trens em total autonomia por pessoas com mobilidade reduzida. Essas mudanças de horários foram decididas pela SNCF Réseau, por razões técnicas. O financiamento necessário para realizar esse trabalho foi fornecido pela Região e pela Île-de-France Mobilités.
Medidas tomadas para reiniciar os trabalhos
"A decisão unilateral de adiar a acessibilidade de várias estações na região da Île-de-France pela SNCF Réseau não é aceitável. Especialmente porque nossos compromissos financeiros foram cumpridos. Por isso, pedi à SNCF Réseau que comprometa os recursos financeiros e humanos necessários para manter o planejado trabalho de acessibilidade, especialmente na estação Savigny-le-Temple-Nandy, próxima à Casa Departamental para Pessoas com Deficiência de Seine-et-Marne. Essa decisão foi aprovada por unanimidade ontem pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités. Todos os meios devem ser implementados para reagendar esse trabalho o mais rápido possível. Os cronogramas precisos dos trabalhos terão que ser apresentados aos representantes eleitos e aos moradores envolvidos, de acordo com os compromissos iniciais assumidos. »
Valérie Pécresse, Presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités
Futuras instalações para estações acessíveis
Atualmente, 146 estações estão acessíveis na região de Île-de-France, incluindo 34 estações em desenvolvimento entre 2016 e 2017. Um grande projeto foi realizado para tornar várias estações na região da Île-de-France acessíveis: até 2025, 268 estações (incluindo 209 estações da SNCF) serão disponibilizadas por 1,45 bilhão de euros. A Île-de-France Mobilités está fornecendo 50% desse orçamento necessário para tornar a rede ferroviária acessível (25% Região e 25% SNCF) e 70% para tornar os pontos de ônibus acessíveis (cerca de 300 milhões de euros).
As estações serão equipadas com elevadores, escadas rolantes, plataformas na altura adequada, rampas de acesso, poltronas nas áreas de espera, tiras de alerta podotáctil, tiras guia, faróis sonoros e obstáculos ao redor das estações serão removidos.