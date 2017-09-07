Acessibilidade das estações: SNCF relança trabalhos a pedido de Valérie Pécresse

Medidas tomadas para reiniciar os trabalhos

"A decisão unilateral de adiar a acessibilidade de várias estações na região da Île-de-France pela SNCF Réseau não é aceitável. Especialmente porque nossos compromissos financeiros foram cumpridos. Por isso, pedi à SNCF Réseau que comprometa os recursos financeiros e humanos necessários para manter o planejado trabalho de acessibilidade, especialmente na estação Savigny-le-Temple-Nandy, próxima à Casa Departamental para Pessoas com Deficiência de Seine-et-Marne. Essa decisão foi aprovada por unanimidade ontem pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités. Todos os meios devem ser implementados para reagendar esse trabalho o mais rápido possível. Os cronogramas precisos dos trabalhos terão que ser apresentados aos representantes eleitos e aos moradores envolvidos, de acordo com os compromissos iniciais assumidos. »

Valérie Pécresse, Presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités