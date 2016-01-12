A-Téléval cable, o primeiro transporte a cabo na Île-de-France
O primeiro projeto na região da Île-de-France foi lançado para a ligação entre Créteil e Villeneuve-Saint-Georges
O teleférico urbano entre Créteil e Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton é o primeiro projeto em estudo lançado na região da Île-de-France, terá o nome operacional de Cable A e estará em consulta pública de 26 de setembro a 28 de outubro de 2016.
Apoiado desde 2008 pelas autoridades locais, em particular pelos municípios e pelo departamento do Val de Marne, sob o nome de Téléval, este projeto atende a vários objetivos principais do território:
- atender à necessidade de uma ligação de transporte público entre Créteil e todo o município formado pelos municípios de Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges;
- desenvolver uma oferta de transporte confiável, baseada em capacidade, acessível, confortável e ambientalmente amigável;
- abrir o planalto que se estende sobre Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges, ligando-o aos polos ao redor, em particular Créteil;
- melhorar a ligação com a rede (linha 8 do metrô e linha 15 do Grand Paris Express a longo prazo);
- apoiar o desenvolvimento urbano deste território e a revitalização dos bairros em dificuldades;
- Oferecer uma alternativa às estradas locais com o desenvolvimento do transporte público e modos ativos.
O A-Téléval Cable em números:
- 4,5 km
- 700 passageiros e 1.800 passageiros no horizonte para a entrada em funcionamento da linha 15 Sul
- Uma presença diária estimada entre 6.000 e 14.000 usuários
É mais relevante para cruzar cortes urbanos. Ele promove a intermodalidade. É um teleférico urbano, acessível a todos.