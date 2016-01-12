A-Téléval cable, o primeiro transporte a cabo na Île-de-France

O primeiro projeto na região da Île-de-France foi lançado para a ligação entre Créteil e Villeneuve-Saint-Georges

O teleférico urbano entre Créteil e Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton é o primeiro projeto em estudo lançado na região da Île-de-France, terá o nome operacional de Cable A e estará em consulta pública de 26 de setembro a 28 de outubro de 2016.

Apoiado desde 2008 pelas autoridades locais, em particular pelos municípios e pelo departamento do Val de Marne, sob o nome de Téléval, este projeto atende a vários objetivos principais do território: