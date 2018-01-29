Consulta sobre a reurbanização da estação de Melun
Espaço para a reurbanização da estação Melun
O contexto
A estação de Melun é a mais movimentada de Seine-et-Marne. É utilizada diariamente por 43.000 passageiros, usuários das linhas RER D e R, mas também pelas muitas linhas de ônibus que atendem as duas estações rodoviárias localizadas em cada lado do edifício principal.
A estação de Melun está atualmente sofrendo com grandes falhas em termos de tráfego e acessibilidade. O túnel que permite a travessia dos trilhos não é adequado e as estações rodoviárias, que não são muito funcionais, geram conflitos de uso com pedestres e carros.
Mudanças futuras na estação Melun
Além disso, até 2030, espera-se 30% mais passageiros, especialmente com a chegada da nova linha Tzen 2 , que ligará Sénart a Melun. Portanto, é necessário considerar uma reurbanização profunda do centro da estação agora para melhor atender às necessidades atuais e futuras dos passageiros.
O projeto
O projeto de reurbanização propõe vários eixos para melhorar a operação geral da estação:
- Melhorar o tráfego para bicicletas, pedestres e pessoas com mobilidade reduzida, ao mesmo tempo em que reduz o espaço para carros,
- Criar novas soluções para cruzar os trilhos,
- Modernizar e fortalecer a sinalização em todo o agrupamento,
- Reorganize as duas estações de ônibus, que atualmente estão muito limitadas e pouco funcionais.
Até 2030, os empreendimentos planejados também possibilitarão o suporte à dinâmica urbana realizada pela cidade ao redor do "Quartier centre gare". Também é uma questão de preparação para a futura chegada do Bus Tzen 2, uma linha de serviço de alto nível que eventualmente ligará Sénart a Melun.
Île-de-France Mobilités, o Estado, a Região de Île-de-France e a Comunidade Urbana Melun Val-de-Seine estão apoiando coletivamente o projeto.
Consultoria
Para cada novo projeto de desenvolvimento da rede de transporte, uma consulta pública é organizada para informar e coletar a opinião de todos sobre o projeto. A Île-de-France Mobilités, líder do projeto, quer envolver moradores e usuários da forma mais ampla possível. Para isso, 3 reuniões de vários formatosestão planejadas nos próximos dias:
Encontro de viajantes, Oficina de caminhada, Reunião pública
Outros meios de informação e expressão estão disponíveis para os participantes, em especial um folheto incluindo um cupom de participação e o site permitindo emitir uma opinião online: www.amenagement-pole-melun.fr.
Encontre todas as informações sobre o projeto e a consulta: www.amenagement-pole-melun.fr.