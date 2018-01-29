Consulta sobre a reurbanização da estação de Melun

O contexto

A estação de Melun é a mais movimentada de Seine-et-Marne. É utilizada diariamente por 43.000 passageiros, usuários das linhas RER D e R, mas também pelas muitas linhas de ônibus que atendem as duas estações rodoviárias localizadas em cada lado do edifício principal.

A estação de Melun está atualmente sofrendo com grandes falhas em termos de tráfego e acessibilidade. O túnel que permite a travessia dos trilhos não é adequado e as estações rodoviárias, que não são muito funcionais, geram conflitos de uso com pedestres e carros.