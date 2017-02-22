Estação Val de Fontenay: participe da consulta até 24 de março de 2017

Reurbanização da estação Val de Fontenay, consulta de 20 de fevereiro a 24 de março de 2017

Dê sua opinião sobre os princípios principais do projeto:

A consulta é um momento de informação e troca entre os parceiros do projeto e o público, e tem como objetivo coletar as opiniões de todos: viajantes, moradores, funcionários, associações, etc. Então, enriquecer o projeto integrando as necessidades e expectativas expressas da melhor forma possível.