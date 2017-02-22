Estação Val de Fontenay: participe da consulta até 24 de março de 2017
Por isso, estudos foram realizados pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF) e seus parceiros, para repensar o layout geral e a operação da estação, a fim de melhorar a qualidade do serviço para todos os passageiros e preparar a chegada de novos meios de transporte.
Reurbanização da estação Val de Fontenay, consulta de 20 de fevereiro a 24 de março de 2017
Dê sua opinião sobre os princípios principais do projeto:
- No site do projeto de reurbanização da estação Val de Fontenay
- No cartão T anexado ao folheto informativo
- Tudo o que você precisa saber sobre a consulta
A consulta é um momento de informação e troca entre os parceiros do projeto e o público, e tem como objetivo coletar as opiniões de todos: viajantes, moradores, funcionários, associações, etc. Então, enriquecer o projeto integrando as necessidades e expectativas expressas da melhor forma possível.