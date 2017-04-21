A Île-de-France Mobilités está experimentando ônibus de dois andares em linhas expressas

A qualidade do serviço a bordo é prioridade. Os dois novos veículos testados são confortáveis, climatizados, equipados com um teto de vidro no primeiro andar para dar uma impressão de clareza e oferecer maior capacidade que seus predecessores. Os ônibus de dois andares podem transportar 83 passageiros em cada viagem, em comparação com 65 por veículo hoje. Isso representa uma melhoria significativa para usuários cujo tempo de viagem é de várias dezenas de minutos.

Esses novos vagões de dois andares poderiam assim ser uma solução sustentável para atender ao aumento do número de passageiros e um modelo que pode ser exportado para outras linhas Express, cujo plano de desenvolvimento para os próximos anos foi adotado pela Île-de-France Mobilités em 22 de março.